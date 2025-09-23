به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان البرز با گرامیداشت یاد شهدای رسانه و شهدای مطبوعات، به ویژه شهدای حادثه جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: در این روزها که همزمان با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و دانشگاهها هستیم، یاد و خاطره شهدای استان البرز که پنج نفر از عزیزانمان به شهادت رسیدهاند را گرامی میدارم.
وی خطاب به اهالی رسانه افزود: فعالیتهای شما در حوزه اطلاعرسانی قابلتحسین است و خدا قوت میگویم. انسجام خانه مطبوعات و خبرگزاریها در استان مثالزدنی است و این تلاشها نقشی ارزشمند در آرامش جامعه، وحدت مردم و حمایت آنان از انقلاب و دولت داشته است.
عبداللهی با اشاره به جایگاه رسانههای مسئولیتپذیر در توسعه کشور و استان، بیان کرد: هیچ کشوری و هیچ استانی بدون حضور رسانههای متعهد پیشرفت نمیکند.
وی ادامه داد: رسانهها چراغ راه مدیران هستند و اگر این چراغ نباشد، مسیر توسعه هم روشن نخواهد شد. شما با صداقت، شجاعت، اخلاق، رفتار و تعهد خود سرمایهای بزرگ برای استان و کشور هستید.
استاندار البرز با تمجید از نقش رسانهها در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با جریانهای تحریف واقعیت، ادامه داد: صدا و قلم شما در برابر استکبار جهانی کارساز است و اگر انسجام و همبستگی کنونی اهالی رسانه در البرز نبود، امروز این شرایط مطلوب را شاهد نبودیم. البرز با کمترین حاشیه، مسیر پیشرفت را طی میکند و این موفقیت به واسطه تلاشهای شماست.
استاندار البرز در پایان با تأکید بر نیاز روزافزون به حفظ وحدت و همبستگی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان به نقشآفرینی رسانهها در حمایت از نظام، انقلاب و دولت نیاز داریم و به یقین شما این مسئولیت را بهخوبی ایفا خواهید کرد.
