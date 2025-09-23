دانش آموزان یزدی در اولین روز سال تحصیلی یک مادر زندانی را آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان این مدرسه نورایمانی شهر یزد با اهدای مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال زمینه آزادی یک مادر زندانی را فراهم کردند تا به آغوش خانواده برگردد.

هدف از اجرای پویش در این مدرسه، ترویج فرهنگ نوعدوستی و بخشش بین دانش آموزان بیان شده است.

محمد علی شاه حسینی مدیرعامل ستاد دیه استان یزد نیز با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۶ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند، گفت: با همت خیران یزدی شاهد افزایش ۷۰ درصدی آزادی زندانیان غیرعمد نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان ۲۳۰ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، گذشت شکات و آورده محکومان و البته کمک ۲۶ میلیارد تومانی خیران یزدی زمینه آزادی شأن فراهم شد.