۲۸۵ مورد بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس در استان زنجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین منصوری با بیان اینکه در قالب اجرای طرح تشدید بازرسی ویژه ایام بازگشایی مدارس، تاکنون ۲۸۵ مورد بازرسی از صنوف مورد هدف این طرح صورت گرفته است.، گفت: این طرح در سطح کشور از ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد که در استان زنجان از ۱۱ شهریور ماه آغاز شده است.

وی افزود: تمرکز این طرح بر بازرسی از واحدهای عرضه کننده لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک می‌باشد که تاکنون ۲۸۵ مورد بازرسی از این صنوف در استان صورت گرفته است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این میزان بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۵۲ پرونده تخلف شده است که ۳۶ درصد مربوط به لوازم التحریر و ۶۴ درصد مربوط به کیف و کفش و پوشاک است.

منصوری یادآور شد: عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عرضه کالای قاچاق بوده است.

وی خاطر نشان ساخت: علاوه بر این بازرسی‌ها، بازرسین اتاق اصناف و بسیج اصناف نیز به صورت مجزا بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند.