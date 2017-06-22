۱.۴ میلیارد ریال در پویش «سهم من ۲۵» جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام افشون بعد از ظهر امروز در نشست خبری مدیرکل زندانهای استان یزد با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۳ زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندانهای استان یزد به سر می برند، اظهار داشت: برای آزادی این زندانیان ۲۵ میلیارد تومان نیاز است.

وی عنوان کرد: ۲۸ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد زندانیان دیه تصادفات، ۷۳ نفر زندانیان مالی و چک و ۶۲ نفر نیز زندانیان مهریه و نفقه هستند.

افشون با اشاره به اینکه در طول ماه مبارک رمضان تلاش شد با برگزاری جشن های گلریزان، مقدمات آزادی این زندانیان فراهم شود، افزود: امسال در ماه مبارک رمضان ۱۰ جشن گلریزان برگزار شد که خیران مشارکت خوبی در آن داشتند.

وی ادامه داد: امسال همچنین یک طرح با کمک ستاد دیه استان یزد، صدا و سیمای مرکز یزد و تعاونی پیشگامان با عنوان پویش مردمی «سهم من ۲۵» در یزد در حال برگزاری است.

افشون عنوان کرد: بر اساس این طرح که از چند شب پیش در یزد آغاز شده، هر یزدی می تواند با واریز تنها ۲۵ هزار تومان به حساب ستاد دیه استان در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تنها چند شب است که در حال برگزاری است، گفت: تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در قالب این پویش مردمی جمع آوری شده است.