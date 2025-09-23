  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه: با هواداران به استقبال پیروزی می‌رویم

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه: با هواداران به استقبال پیروزی می‌رویم

کرمانشاه- مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه با دعوت از مردم و هواداران برای حضور پرشور در دیدار حساس مقابل صنعت نفت آبادان گفت: حمایت هواداران همواره ضامن موفقیت تیم بوده است.

افشین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نقش هواداران در موفقیت تیم اظهار داشت: از همین‌جا از همه مردم کرمانشاه دعوت می‌کنم روز چهارشنبه ساعت ۱۶ بعد از ظهر در بازی حساس تیم بعثت مقابل صنعت نفت آبادان حضور داشته باشید و مثل همیشه یار و یاور بازیکنان خوب تیم باشید.

وی افزود: مطمئن باشید با حضور شما عزیزان و دلگرمی که به تیم بعثت می‌دهید، می‌توانیم یک نتیجه بسیار خوب مانند سال گذشته کسب کنیم. این بازی نه تنها برای تیم، بلکه برای مردم خوب کرمانشاه و سراسر غرب کشور اهمیت زیادی دارد و ما امیدواریم با همراهی شما شادی بزرگی را رقم بزنیم.

حسینی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه تیم بعثت در فوتبال منطقه بیان کرد: تیم بعثت همواره تکیه‌گاه و امید فوتبال‌دوستان کرمانشاه بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و حضور هواداران است. بازیکنان ما با تمام توان در میدان خواهند جنگید و حمایت هواداران همان حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند این تلاش را به پیروزی بزرگ تبدیل کند.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه در پایان از عموم مردم، خانواده‌ها و جوانان ورزش‌دوست استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در ورزشگاه، برگ زرین دیگری در تاریخ فوتبال کرمانشاه رقم بزنند.

کد خبر 6599902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها