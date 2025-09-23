افشین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نقش هواداران در موفقیت تیم اظهار داشت: از همینجا از همه مردم کرمانشاه دعوت میکنم روز چهارشنبه ساعت ۱۶ بعد از ظهر در بازی حساس تیم بعثت مقابل صنعت نفت آبادان حضور داشته باشید و مثل همیشه یار و یاور بازیکنان خوب تیم باشید.
وی افزود: مطمئن باشید با حضور شما عزیزان و دلگرمی که به تیم بعثت میدهید، میتوانیم یک نتیجه بسیار خوب مانند سال گذشته کسب کنیم. این بازی نه تنها برای تیم، بلکه برای مردم خوب کرمانشاه و سراسر غرب کشور اهمیت زیادی دارد و ما امیدواریم با همراهی شما شادی بزرگی را رقم بزنیم.
حسینی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه تیم بعثت در فوتبال منطقه بیان کرد: تیم بعثت همواره تکیهگاه و امید فوتبالدوستان کرمانشاه بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و حضور هواداران است. بازیکنان ما با تمام توان در میدان خواهند جنگید و حمایت هواداران همان حلقه گمشدهای است که میتواند این تلاش را به پیروزی بزرگ تبدیل کند.
مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه در پایان از عموم مردم، خانوادهها و جوانان ورزشدوست استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در ورزشگاه، برگ زرین دیگری در تاریخ فوتبال کرمانشاه رقم بزنند.
