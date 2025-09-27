پیروزی برابر نفت آبادان حاصل شجاعت سرمربی و بازیکنان بعثت بود

افشین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی بسیار سخت و نفس‌گیری در مقابل تیم صنعت نفت آبادان داشتیم؛ تیمی که هزینه‌های زیادی در نقل و انتقالات انجام داده و از بازیکنان شاخص و سرمربی باتجربه بهره می‌برد، اما در نهایت اسیر بازی شجاعانه تیم بعثت شد.

وی افزود: در هر دو نیمه، با حمایت همه‌جانبه هواداران متعصب خود، تیم برتر میدان بودیم و توانستیم بازی را در اختیار بگیریم. سرمربی تیم در این دیدار بسیار باهوش عمل کرد و با تعویض‌های به‌موقع در نیمه دوم، بازی هجومی را در دستور کار قرار داد.

حسینی ادامه داد: سرمربی از نقاط ضعف تیم صنعت نفت آبادان به‌خوبی استفاده کرد و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. این عملکرد نشان داد همه تیم‌ها از سبک هجومی بعثت در ورزشگاه آزادی وحشت دارند.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه با اشاره به حضور مسئولان استانی، نمایندگان مردم در مجلس و اعضای شورای شهر در ورزشگاه آزادی گفت: از حضور این عزیزان و تماشاگران خونگرم تشکر می‌کنم و امیدوارم در بازی‌های آینده نیز شاهد حمایت پررنگ آنان باشیم.

بارم به ذکر است، تیم بعثت کرمانشاه روز سه‌شنبه این هفته در ورزشگاه تختی تهران به مصاف تیم نیروزمینی تهران خواهد رفت.