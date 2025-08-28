افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت میزبانی این تیم در ورزشگاه آزادی کرمانشاه اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی مهندس عزتی مدیرکل ورزش و جوانان استان، استاندار کرمانشاه و همچنین هیئت فوتبال، میزبانی ما در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به تأیید رسید و این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در مسیر موفقیت‌های بعثت در این فصل باشد.



وی افزود: این اتفاق فرصتی ارزشمند است تا هزاران نفر از هواداران متعصب و خونگرم کرمانشاهی و کردهای منطقه، در کنار تیم محبوب خود قرار بگیرند و با حمایت‌های پرشورشان انگیزه مضاعفی به بازیکنان بدهند.



مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه تمامی بازیکنان تیم در آمادگی کامل هستند و با تیمی منسجم و باانگیزه از همان بازی نخست به دنبال کسب سه امتیاز خواهیم بود. در این مسیر، بیش از هر چیز به حمایت پرشور هواداران خود دل بسته‌ایم.



حسنی در ادامه خطاب به هواداران گفت: از همه هواداران متعصب و خونگرم کرمانشاهی می‌خواهیم روز جمعه با حضور گسترده خود، روزی باشکوه برای کردتباران رقم بزنند و با حمایت بی‌دریغشان، یار دوازدهم تیم باشند.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم‌های بعثت کرمانشاه و شهرداری نوشهر روز جمعه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و این دیدار می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از افتخارات برای نماینده فوتبال کرمانشاه باشد.