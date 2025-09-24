حذف تیم ملی موتورکراس ایران از رنکینگ جهانی زحمات ۴ ساله را بر باد داد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد اباذری آنالیزور سابق تیم ملی موتورکراس ایران با انتقاد از رقم خوردن این اتفاق گفت: چهار سال حضور مستمر تیمهای آقایان و بانوان ایران در رقابتهای جهانی موتورکراس، با همه سختیها و کمبودها، ثمرهای بزرگ برای ورزش کشور داشت. ما از صفر شروع کردیم، سال به سال پیشرفت کردیم و حتی در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۵۲ رنکینگ جهانی رسیدیم. اما تنها با یک غیبت در مسابقات امسال ۲۰۲۵، به دلیل بی توجهی و عدم اعزام، همه چیز از دست رفت و ایران از جدول جهانی حذف شد.
وی ادامه داد: این غیبت ضربهای جدی به موتورکراس ایران زد. مسابقات جهانی هر سال سطح بالاتری پیدا میکند و اگر کشوری غایب باشد، بازگشت به همان جایگاه سالهای قبل تقریبا ناممکن است. ما تجربه ارزشمند چهار ساله را داشتیم، اما حالا دوباره باید از نقطه صفر آغاز کنیم.
اباذری یادآور شد: حتی در آخرین حضورمان، با وجود مصدومیت یکی از رایدرها، تنها با پیمان علیزاده به میدان رفتیم و رتبه نوزدهم کسب کردیم. این نشان میداد که ظرفیت بالایی در ایران وجود دارد. همچنین برای اولین بار در تاریخ، بانوان ایران وارد رقابتهای جهانی شدند و به جایگاه بیستم دنیا رسیدند؛ اما این مسیر به جای استمرار، با یک تصمیم غلط متوقف شد.
آنالیزور سابق تیم ملی موتورکراس ایران در پایان گفت: مسئول آکادمی جهانی بارها تأکید داشت که حضور مستمر در مسابقات اهمیت دارد. با این غیبت، نهتنها رنکینگ از دست رفت، بلکه زحمات و هزینه های زیاد چندین ساله مربیان، رایدرها و خانوادهها هم نادیده گرفته شد. اگر نگاه مدیریتی تغییر نکند، آینده موتورکراس ایران در سطح بینالمللی به خطر خواهد افتاد.
نظر شما