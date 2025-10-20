پایان کار نماینده ایران در مسابقات سوپربایک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان اکبری، نماینده اعزامی ایران به مسابقات کاپ آسیا در کشور تایوان در پایان رقابت‌ها با کسب عنوان یازدهمی به کار خود پایان داد.

اکبری که سابقه قهرمانی کشور و قهرمانی در رقابت‌های سوپربایک روسیه را در کارنامه دارد، در این دوره نتوانست عملکرد درخشانی از خود نشان دهد و با فاصله ۳۸ ثانیه‌ای از نفر نخست، آخرین نفر جدول شد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که سال گذشته فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی با اعزام یاسین کارخانه موتورسوار ۱۶ ساله ایرانی به عنوان جوان‌ترین شرکت‌کننده مسابقات موفق به کسب جایگاه هشتم آسیا شده بود.

این نتیجه بیانگر افت عملکرد نسبت به دوره‌های گذشته است و زنگ هشداری برای بازنگری در شیوه آموزش، تمرین و اعزام ورزشکاران جوان ایرانی به رقابت‌های بین‌المللی است.