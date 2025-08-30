غیبت تیم موتورکراس ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان موتورکراس هفته آینده در افیون قره‌حصار ترکیه برگزار می‌شود اما برخلاف چهار سال گذشته، امسال نام ایران در فهرست شرکت‌کنندگان دیده نمی‌شود. این غیبت در حالی است که حضور پیوسته ایران در دوره‌های گذشته، جایگاه ویژه‌ای برای موتورکراس کشور در سطح بین‌المللی ایجاد کرده بود.

آغاز این مسیر با حضور تاریخی فهیمه نعمت‌الهی در سال ۱۴۰۰ رقم خورد و در ادامه هستی رضایی و مهدیس حیدرزاده‌گرجی طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ توانستند نام ایران را در جدول جهانی موتورکراس ثبت کنند.

برای نخستین بار تیم ملی ایران با ترکیب کامل در رقابت‌های جهانی شرکت کرد و دستاوردهایی همچون کسب رده‌های هجدهم و بیستم جهان در بخش زنان و رتبه‌های پانزدهم و نوزدهم در بخش پسران را به دست آورد.

این نتایج نشان داد موتورکراس ایران، به‌ویژه در بخش بانوان توانسته است در جمع کشورهای صاحب‌سبک حضور یابد و جایگاهی معتبر کسب کند. غیبت امسال، نه تنها روند رشد ورزشکاران ایرانی را متوقف کرده بلکه از منظر دیپلماسی ورزشی و تثبیت ایران در رده‌های بالای رقابت‌های جهانی نیز زیانی قابل توجه به همراه خواهد داشت.

صاحبنظران و کارشناسان معتقدند بازگشت به این سطح نیازمند برنامه‌ریزی فوری و استمرار حضور در میادین جهانی است تا موتورکراس ایران جایگاه به‌دست‌آمده خود را از دست ندهد.