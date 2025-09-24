دبیرستادامربه معروف اصفهان: فرهنگ ایثار ومقاومت در نسل امروز زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مظاهری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف شهرستان نائین، با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و پاسداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: گرامیداشت این ایام، مصداق زنده نگه داشتن شعائر الهی است و مهم‌ترین دستاورد آن، انتقال روحیه ایستادگی و فداکاری به نسل‌های آینده می‌باشد.

وی افزود: همان روحیه انقلابی که در دوران دفاع مقدس موجب ایستادگی ملت ایران شد، امروز نیز در جوانان ما زنده است.

دبیر ستاد امربه معروف اصفهان بیان داشت: جوانانی چون شهید «امیرحسین بهرامی» که با وجود قبولی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، ادامه تحصیل را کنار گذاشت و برای خدمت در عرصه هوافضا وارد میدان شد و نهایتاً در جنگ اخیر به شهادت رسید، نماد استمرار این فرهنگ هستند.

حجت الاسلام مظاهری با بیان اینکه «امر به معروف و نهی از منکر تنها در تذکر فردی خلاصه نمی‌شود»، تصریح کرد: این واجب اجتماعی باید در همه عرصه‌ها از جمله محلات، مساجد و ادارات مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و توجه به شعائر الهی، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و باید در همه سطوح جامعه از محلات و مساجد گرفته تا ادارات و نهادها نهادینه شود.

دبیر ستاد امربه معروف اصفهان در ادامه گفت: شوراهای محلی امر به معروف باید علاوه بر شناسایی منکرات، در ارتقای خوبی‌ها و ظرفیت‌های جامعه نیز نقش‌آفرین باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نائین، از انتصاب آقای نوری به عنوان دبیر جدید این ستاد خبر داد و گفت: با هم‌افزایی و مشارکت همه مجموعه‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تقویت خواهد شد.