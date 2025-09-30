  1. ورزش
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

پارادوومیدانی قهرمانی جهان - هند

اولین طلای ایران به علیپور رسید/ مهدی اولاد مدال نقره را برگردن آویخت

ملی پوشان پارادوومیدانی کشورمان در ماده‌های مختلف امروز به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل آن کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره بود. یک ملی پوش هم به عنوان پنجمی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه چهارمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (سه‌شنبه) در ماده پرتاب کلاب کلاس F32، پرستو حبیبی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و به ترتیب ۲۰.۳۴ متر، ۲۳.۸۳ متر، ۲۲.۱۱ متر، ۲۲.۱۷ متر، ۲۱.۵۳ متر و ۲۲.۳۹ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۲۳.۸۳ متر بود در رده پنجم جهان قرار گرفت. در این ماده نمایندگانی از کشورهای لهستان، تونس و برزیل به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش نابینایان و کم بینایان امیرحسین علیپور و مهدی اولاد در ماده پرتاب وزنه کلاس F11، علیپور با ثبت رکورد ۱۴.۵۹ و اولاد با رکورد ۱۴.۲۳ به ترتیب در رده های اول و دوم ایستادند و موفق به کسب مدال طلا و نقره جهان شدند.

هاجر صفرزاده دیگر نماینده پارادوومیدانی نابینایان و کم بینایان کشورمان در گروه دوم مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر کلاس T12 با حریفانی از اسپانیا و ترکیه مسابقه داد و با زمان ۵۷ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه به مقام نخست رسید و راهی مرحله فینال شد.

در ادامه مسابقات فردا، زینب مرادی در ماده پرتاب نیزه از ساعت ۷ صبح، الهام صالحی در ماده پرتاب نیزه از ساعت ۷:۲۰ صبح، هاجر صفرزاده ملی پوش نابینایان و کم بینایان در مرحله فینال ماده ۴۰۰ متر از ساعت ۱۶:۳۰ عصر به مصاف حریفان خود می روند.

