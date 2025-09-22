قهرمانان کشتی فرنگی پس از بازگشت به وطن چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی فرنگی با کسب عنوان قهرمانی بعد از ۱۱ سال در استقبال بی‌نظیر مردم وارد ایران شدند.

پیام احمدی کشتی‌گیر ۱۸ ساله ایران پس از کسب عنوان قهرمانی گفت: در مرحله فینال کشتی‌سختی داشت، کشتی‌گیر گرجستانی با وجود اینکه یک وزن پایین‌تر آمده بود، اما بدنش جواب داد.

وی گفت: شرمنده مردم شدم که رنگ مدالم طلا نشد. امیدوارم در مسابقات بعد جبران کنم. از مردم ایران تشکر می‌کنم که به ما روحیه دادند.

مهمدی که موفق به کسب مدال نقره جهان شده بود، گفت: از مردم ایران تشکر می‌کنم. استقبال واقعا بی نظیر بود. فقط حسرت خوردم که چرا نتوانستم مردم ایران را بیشتر خوشحال کنم.

غلامرضا فرخی دیگر کشتی‌گیر طلایی ایران عنوان کرد: از مردم ایران تشکر می‌کنم، منت سر ما گذاشتند که به استقبال آمدند. دست بوس همه آنها هستم.

ملی‌پوش کشتی فرنگی عنوان کرد: در فینال حساسیت‌ها بالاتر است و سعی کردم بدون اشتباه ظاهر شوم. در فینال جهان باید با احتیاط کشتی گرفت و مسابقات هم سطح بالایی داشت. خدا را شکر با برنامه‌ریزی به مدال طلا رسیدم.

دانیال سهرابی مدال اور برنز جهانی گفت: خدا را شکر با دست پر به ایران برگشتم وامیدوارم در مسابقات بعدی جبران کنم.

وی در پاسخ به این سوال که غانم کشتی‌گیر فرانسوی در سکوی اهدای مدال به او چه گفت: عنوان کرد: غانم گفت کشتی حق تو بود و از من معذرت خواهی کرد. به هر حال ما در مسابقات بعدی باز هم باید با هم کشتی بگیریم، مردم دعا کنند تا بتوانم او را شکست بدهم.