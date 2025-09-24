آوالانچ و مونرو پیشتازان امروز بازار کریپتو؛ بیتکوین ۶۳۸ دلار بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار جهانی رمزارزها امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۲۴ سپتامبر با نوسانات محدود و ترکیبی بین صعود و نزول همراه بود.
بیتکوین بهعنوان بزرگترین ارز دیجیتال جهان با رشد روزانه ۰.۵۷ درصدی به ۱۱۲ هزار و ۶۵۰ دلار رسید، هرچند عملکرد هفتگی آن همچنان منفی و برابر با افت ۳.۳۱ درصد گزارش میشود. این دارایی دیجیتال که عمدتاً بهعنوان ذخیره ارزش و ابزار معاملاتی در حوزه پرداختهای غیرمتمرکز شناخته میشود، از ابتدای سال تاکنون ۲۰.۶۶ درصد رشد داشته است.
آلتکوینهای اصلی؛ رشد آرام اتریوم و بایننسکوین
اتریوم (بلاکچین محبوب برای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشنهای غیرمتمرکز) با افزایش خفیف ۰.۲۹ درصدی به ۴۱۷۷ دلار رسید، اما در بازه ماهانه ۴.۵۶ درصد افت دارد.
بایننسکوین (توکن بومی صرافی بایننس) نیز با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۱۰۱۷ دلار رسید و در بازه سالانه بیش از ۷۳ درصد افزایش داشته است.
رشد قابل توجه در آوالانچ و مونرو
آوالانچ، شبکه بلاکچینی مقیاسپذیر مشهور برای پروژههای دیفای، امروز ۲.۲۶ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد و در سطح ۳۴.۴۰ دلار ایستاد.
مونرو، رمزارز حریمخصوصیمحور که برای تراکنشهای ناشناس استفاده میشود، با رشد ۲.۰۴ درصدی به ۲۹۷ دلار رسید.
رفتار متفاوت دیگر رمزارزها
ریپل (شبکه پرداخت بینبانکی) با رشد ۱.۱۸ درصدی به ۲.۸۵ دلار رسید اما در هفته گذشته بیش از ۷.۵ درصد افت داشته است.
کاردانو (پلتفرم قرارداد هوشمند کممصرف) ۱.۱۷ درصد افزایش داشت و قیمت آن به ۰.۸۱۵۷ دلار رسید.
پولکادات (شبکه اتصال بلاکچینها) ۱.۶۵ درصد رشد کرد و در ۴.۰۳ دلار قرار گرفت.
سولانا، که بهخاطر سرعت بالای پردازش تراکنشها شناخته میشود، امروز ۱.۵۹ درصد افت کرد و به ۲۱۰.۲۴ دلار رسید.
پالیگان (پلتفرم مقیاسپذیری لایه دوم اتریوم) با تغییر ناچیز ۰.۰۹ درصد در ۰.۲۳ دلار معامله شد و کازموس (پروژه ارتباط بلاکچینها) رشد ۱.۶۶ درصدی را تجربه کرد.
استیبلکوینها
دای و تتر در محدوده نزدیک به یک دلار ماندند، در حالی که USD کوین کوچکترین تغییرات ممکن را ثبت کرد. استیبلکوین Ethena USDe نیز با رشد ۰.۰۵ درصدی همچنان در سطح یک دلار معامله شد.
دیگر ارزهای مطرح
لایتکوین (پرداخت سریع) ۰.۹۷ درصد رشد کرد.
یونیسوآپ (پلتفرم صرافی غیرمتمرکز) ۰.۶۹ درصد افزایش داشت.
الگورند ۱.۷۵ درصد بالا رفت. بیتکوینکش ۰.۷۳ درصد رشد کرد.
استلار، با تمرکز بر پرداخت فرامرزی کمهزینه، ۰.۹۴ درصد افزایش داشت.
چینلینک، شبکه اوراکلهای غیرمتمرکز، اندکی بالا رفت.
سوئی، تونکوین، ترون و هدرا نیز همگی رشد روزانه را تجربه کردند با عملکردهای متفاوت در بازههای بلندمدت؛ هدرا بهعنوان پروژه مقیاسپذیر و پرسرعت، امروز ۲ درصد رشد کرد.
نظر شما