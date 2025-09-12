گزارش قیمت ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۷۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۴.۴۱۹.۱۴۴.۰۰۰ ریال خرید و فروش شد.

در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۱۵,۴۶۹.۹۲ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۱. درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۵.۸۵ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۱.۷۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴.۴۷۰.۸۲۱.۹۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۴.۵۱۱.۸۸ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۴۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۹۸۸.۴۵۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۶۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۸۹۶.۵۱۶.۸۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۹۰۴.۷۵ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در ادامه نرخ ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده است.

دش: ۲۴,۴۸۵,۱۰۰ ریال

دش: ۲۴.۷۱ تتر

ریپل: ۳,۰۲۲,۲۰۰ ریال

ریپل: ۳.۰۵ تتر

لایت کوین: ۱۱۴,۲۱۱,۱۰۰ ریال

لایت کوین: ۱۱۵.۲۶ تتر

استلار: ۳۹۱,۲۰۰ ریال

استلار: ۰.۳۹۴۸۲۸ تتر

کاردانو: ۸۹۴,۲۰۰ ریال

کاردانو: ۰.۹۰۲۳۶۵ تتر

آوالانچ: ۲۸,۷۲۶,۰۰۰ ریال

آوالانچ: ۲۸.۹۹ تتر

دوج کوین: ۲۵۸,۳۰۰ ریال

دوج کوین: ۰.۲۶۰۶۳۸ تتر

شیبا اینو: ۱۳ ریال

شیبا اینو: ۰.۰۰۰۰۱۳ تتر

چین لینک: ۲۴,۳۶۶,۲۰۰ ریال

چین لینک: ۲۴.۵۹ تتر

بیت کوین کش: ۵۹۰,۲۳۹,۵۰۰ ریال

بیت کوین کش: ۵۹۵.۶۶ تتر

ترون: ۳۴۵,۴۰۰ ریال

ترون: ۰.۳۴۸۵۵۵ تتر

یونی سواپ: ۹,۹۷۸,۰۰۰ ریال

یونی سواپ: ۱۰.۰۷ تتر

کازماز: ۴,۶۴۷,۰۰۰ ریال

کازماز: ۴.۶۹ تتر

فایل کوین: ۲,۵۱۷,۰۰۰ ریال

فایل کوین: ۲.۵۴ تتر

الروند: ۹۹۰,۹۰۰ ریال

الروند: ۱۴.۱۹ تتر