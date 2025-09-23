بیت کوین ۱۱۳ هزار دلار را هم نگه نداشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بیش از ۱.۳ درصد ریخت و به ۱۱۲ هزار و ۸۹۴ دلار رسید.

با احتساب این قیمت ارزش کل بازار جهانی بیت کوین هم اکنون ۲.۲۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

البته امروز به طور کلی بازار ارزهای مجازی منفی بود به گونه‌ای که اتریوم هم ۲.۲ درصد کاهش ارزش را تجربه کرد و به ۴ هزار و ۱۹۳ دلار عقب نشست.

ارزش دوج کوین هم ۲.۶ درصد پایین آمد و به ۰.۲۴۱۲ دلار رسید. بایننس کوین نیز در معاملات امروز نزدیکی به ۴ درصد ریزش کرد و به قیمت ۹۸۸ دلار رسید.

اما بازنده امروز بازار سولانا بود که نزدیک به ۶ درصد سقوط کرد و به ۲۱۷ دلار در هر واحد رسید.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۱.۷۸۵ درصد منفی شد و به ۳.۸۹ تریلیون دلار کاهش یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۲۱۸ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۶۰ درصد افزایش داشته است. از این حجم ۵۷ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۳ درصد نیز مربوط به اتریوم بوده است.