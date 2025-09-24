به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام در دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قرآن کریم که سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور آن را برگزار می‌کند، از روز گذشته اول مهرماه آغاز و تا ۱۰ مهرماه سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

آموزش‌های مربوط به این دوره در ۱۰ هفته آموزشی انجام خواهد شد و در پایان به دانشجویانی که این دوره را با موفقیت سپری کنند، گواهینامه از سوی جهاددانشگاهی اعطا می‌شود.

از جمله اهداف این دوره آموزشی می‌توان به تربیت مربی آموزش قرآن کریم، حرکت به سمت تحقق منشور توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان بالاترین سند فعالیت‌های قرآنی کشور و شناسایی استعدادهای بالقوه قرآنی در سطح کشور برای توسعه معرفت قرآنی در میان دانشجویان اشاره کرد.

براساس اعلام جهاددانشگاهی، طرح دانشجومعلم قرآن ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دانشجویان مقطع دکتری و گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.

تسلط به تجوید مقدماتی، دارا بودن فن بیان و روحیه مربیگری، آشنایی مقدماتی با آموزش مفاهیم قرآن از جمله شرایط دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در طرح تربیت دانشجومعلم قرآن است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره آموزشی می‌توانند به تارنمای سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به نشانی http://qurani.jdereg.ir / مراجعه و فرایند ثبت‌نام نهایی خود را به انجام برسانند.