به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی دادمان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری خوزستان که در سینما ساحل اهواز برگزار شد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: خداوند را شاکرم در هفته دفاع مقدس توفیق حضور در سرزمین مقاومت، ایثار و مجاهدت در راه خدا را دارم و هم نفس مردم شریف و دوست داشتنی این خطه قهرمان پرور ایران اسلامی هستم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز افتتاح رسمی پردیس سینمایی ساحل که در هیبت و شکلی تازه برای خدمت به مردم آماده شده است، در حاشیه این مراسم برگزار می‌شود، گفت: در این سال‌ها از زنجیره سینماداری وابسته به حوزه هنری، عمده سینماها بازسازی شده و با چند سالن به چرخه اکران فیلم بازگشته‌اند که این یک اتفاق بزرگ است.

وی ادامه داد: همچنین آیین بزرگداشت خانواده شهید هاشمی و سازندگان سریال پسران هور نیز انجام می‌شود، سریالی که قصد و نیت طراحان و سازندگانش این بود که یادآوری کند همه ایرانی‌ها برای حفظ کیان ایران اسلامی جنگیدند، مجاهدت کردند و با ابتکار خود راه‌های بسته را باز کردند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز ایران قوی، مقابل بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا می‌ایستد و آنها را به عقب نشینی از تجاوز خود وا می‌دارد که این ماحصل مجاهدت، ایثار و ابتکار ایرانی‌ها است.

دادمان ضمن قدردانی از زحمات شهباز گهروئی در حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان، بیان کرد: روزی که معارفه وی را انجام دادیم شرایط حوزه هنری استان به لحاظ زیرساختی، سخت افزار و نرم افزاری مناسب نبود اما تفاوت اساسی ایجاد کردند به گونه‌ای که امروز شرایط مساعدی فراهم شده و جمع خوبی به خانواده حوزه هنری اضافه شدند. شبکه ای از هسته‌ها، گروه‌های پرانگیزه و مردمی شکل گرفته که دغدغه هنر و انقلاب را دارند.

وی عنوان کرد: آنچه در نقش تحول و سند زیست بوم ترسیم شد محور عمل قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با اعلام خیر مقدم به حجت الاسلام شفیعی، اظهار کرد: وی یک هنرمند، صاحب صلاحیت‌های فکری، از خانواده‌ای اصیل و بزرگ خوزستانی هستند، تجربه مدیریت و کار هنری دارند که امیدوارم با حضور وی گام دوم این سند تحویلی بزرگ‌تر و عمیق‌تر برداشته شود. آسیب شناسی و ارزیابی صورت گیرد و بر رفع نواقص و خلاءها تمرکز کنیم.