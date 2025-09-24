آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه ریاست حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، فاضل خمیسی دستیار امور راهبردی استاندار خوزستان، مجتبی یوسفی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی دیگر از مسئولین و هنرمندان در سینما ساحل اهواز برگزار شد.

در این مراسم از زحمات محمدشهباز گهروئی رئیس سابق حوزه هنری خوزستان تقدیر و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدهادی شفیعی به عنوان رئیس جدید معرفی شد.

همچنین در این مراسم پوستر سریال پسران هور رونمایی شد، خانواده شهید هاشمی و عوامل سریال مورد تجلیل قرار گرفتند.