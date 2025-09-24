  1. فرهنگ و ادب
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

فراخوان راه‌اندازی موزه مد و لباس منتشر شد

کارگروه ساماندهی مد و لباس با هدف تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی آثار و طرح‌های برتر حوزه پوشاک، فراخوانی برای دریافت طرح‌های اجرایی راه‌اندازی «موزه مجازی مد و لباس ایران» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ساماندهی مد و لباس فراخوانی برای دریافت طرح‌های اجرایی برای راه‌اندازی موزه مجازی مد و لباس منتشر کرد. این موزه قرار است بستری برای نمایش لباس اقوام ایرانی، معرفی طرح‌های مصوب و ایجاد فضایی برای تبادل دانش و تجربه میان هنرمندان و فعالان حوزه مد و لباس باشد.

بر اساس این فراخوان، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد توانمندی و تخصص لازم می‌توانند طرح‌های اجرایی خود را شامل جزئیات فنی، برنامه زمان‌بندی، منابع مورد نیاز و رزومه فعالیت‌های مرتبط تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال کنند.

دبیرخانه به نشانی تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب (پل حافظ)، انتهای کوچه هلال‌احمر است.

کد خبر 6600568
زینب رازدشت تازکند

