به گزارش خبرگزاری مهر، براساس فراخوان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، همه صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان حوزه مد و لباس می‌توانند نظرات و رزومه فعالیت‌های مرتبط خود را به منظور بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت علمی و اجرایی متخصصین به کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارائه کنند.

علاقمندان می‌توانند آثار و اطلاعات خود را حداکثر تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ به دفتر کارگروه واقع در «خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان انقلاب، انتهای کوچه هلال احمر» و یا از طریق پیام‌رسان‌های بله و واتساپ به شماره ۲۲۶۲۶۴۷-۰۹۳۸ ارسال کنند.

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور پیشاپیش از همکاری و مشارکت همه علاقه‌مندان زیست‌بوم هنر و صنعت مد و پوشاک در توسعه مد پایدار قدردانی می‌کند.