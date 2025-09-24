مصلح: هفته دفاع مقدس فرصت تجدید عهد با شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصلح ظهر چهارشنبه در مراسم هفته دفاع مقدس به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج اداره برق شهرستان دشتستان در جوار شهدای گمنام برازجان ضمن گرامیداشت این هفته و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم (سوره صف، آیه ۱۰)، دفاع مقدس را «تجلی تجارت الهی» دانست و گفت: دفاع مقدس، دوره‌ای بود که ملت ایران با ایمان به خدا و پیامبر و با جهاد در راه خدا، به عزت، استقلال، و سربلندی دست یافت. آن هشت سال ایستادگی، با ایمان و ایثار معنا شد و ملت ما را از عذاب استکبار و ذلت نجات داد.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس، نه فقط یادآوری گذشته، بلکه دعوتی به ادامه راه شهیدان است، اظهار کرد: پاسدار کسی است که ایمان را با عمل و عشق را با ایثار معنا کند. شما پاسداران عزیز، وارثان جهاد شهدا هستید؛ جهاد شما امروز در عرصه امنیت، خدمت‌رسانی، سازندگی و مقاومت فرهنگی است.

امام جمعه دشتستان در ادامه بر نقش ولایت‌پذیری و روحیه جهادی ملت ایران تأکید و تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و ایمانمان به مسیری که شهدا برای آن جان‌فشانی کردند.