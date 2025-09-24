فوت ۲ نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی ضیا ضیابری در واکنش به فوت دو نوزاد در بیمارستان شهید بهشتی انزلی اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای فوت نوزادان امری بسیار تخصصی است و تنها در چارچوب کمیتههای بیمارستانی و دانشگاهی و همچنین مراجع ذیصلاح مانند پزشکی قانونی و سازمان نظامپزشکی امکانپذیر است.
وی با تأکید بر حساسیت بالای این موضوع افزود: هرگونه اظهارنظر غیررسمی و شتابزده علاوه بر ایجاد تشویش در افکار عمومی، قاطعانه مردود و محکوم است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان این گونه اظهار نظرها را نمیپذیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: پروندهها با فوریت در دستور کار کمیته دانشگاهی قرار گرفته و پس از تکمیل بررسیهای جامع و کارشناسی، نتایج به صورت رسمی و شفاف اعلام خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برابر قوانین و مقررات با مسئولین برخورد خواهد شد و این اقدام بدون هیچگونه ملاحظهای انجام میشود تا حقوق بیماران و خانوادههای آنان رعایت شود.
