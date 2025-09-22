واکنش بازرس کل گیلان نسبت به فوت ۲ نوزاد در بیمارستان بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر درگذشت دو نوزاد طی دو هفته گذشته در بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی، احمد آقایی ظهر دوشنبه به همراه هیئت همراه، به منظور بررسی موضوع و دلایل این اتفاق تلخ، به این شهرستان سفر کرد.

بازرس کل استان گیلان در این بازدید ضمن برگزاری جلسه‌ای با مسئولان و پرستاران بخش‌های مربوطه، به بررسی دقیق علت فوت این دو نوزاد پرداخت و دستور پیگیری ویژه برای روشن شدن ابعاد موضوع صادر کرد.

آقایی با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت مادر و فرزند و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت و افزایش فرزند آوری، افزود: موضوع سلامت مادر و نوزاد از اولویت‌های اساسی حوزه بهداشت و درمان استان است و انتظار می‌رود همه مسئولان در این زمینه نهایت دقت و اهتمام را داشته باشند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی پزشکان، به منظور تسریع در پیگیری موضوع، به صورت تلفنی با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان گفتگو کرد و بر ضرورت بررسی دقیق و رسیدگی ویژه تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.

بازرس کل استان گیلان در ادامه بیان داشت: در صورتی که در جریان تحقیقات مشخص شود قصور یا کوتاهی از سوی هر فرد یا نهادی رخ داده است، با خاطیان برخورد قضائی خواهد شد.

در جریان این بازدید بازرس کل گیلان و همراهان از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید بهشتی از جمله رادیولوژی، فیزیوتراپی و اورژانس بازدید و نحوه رسیدگی به مراجعین را مورد ارزیابی قرار دادند و بر رفع نواقص و بهبود شرایط تأکید کردند.

بازرسی و نظارت مستمر از مراکز درمانی و توجه ویژه به سلامت مادر و نوزاد، از مهم‌ترین اهداف بازرسی کل استان گیلان در راستای افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در استان اعلام شده است.