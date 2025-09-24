ایوبی: آمل نماد هویت تاریخی ایران است؛ بازگشت الواح تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ایوبی ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان آمل از طرح‌های پیاده‌راه هسته مرکزی بازدید کرد و در آئین رونمایی از المان سکه در محوطه شهرداری این شهر حضور یافت.

ایوبی اظهار داشت: حضور در شهر تاریخی و ماندگار آمل برای من مایه افتخار است. در این سفر کوتاه علاوه بر دیدار با مدیران شهری، در شورای فرهنگ عمومی نیز شرکت کردم و از نزدیک شاهد عزم جدی مردم و مسئولان در معرفی گنجینه‌های تاریخی و داشته‌های فرهنگی آمل بودم.

وی افزود: این آثار نه تنها افتخار مردم مازندران، بلکه بخشی از هویت و تمدن ایران به شمار می‌رود. امروز در کنار بازدیدها، رونمایی از المان سکه انجام شد که به باور من اقدامی ارزشمند است.

وی گفت: این سکه نماد تمدن، هویت تاریخی و دینی ملت ایران است و اگر به درستی برای نسل جوان تبیین شود، نشان خواهد داد که شهر آمل در قرن هشتم هجری مرکز سامان سیاسی و تمدنی قدرتمندی بوده است؛ در حالی که اروپا در تاریکی قرون وسطی به سر می‌برد.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ابعاد فرهنگی این سکه خاطرنشان کرد: بخشی از این اثر ثابت بوده و بخش دیگر متناسب با فرهنگ و آداب ولایت‌های مختلف ضرب می‌شده است. این نشان‌دهنده تنوع فرهنگی و آزادی‌های مذهبی در ایران آن دوران است؛ موضوعی که برای افکار عمومی امروز اهمیت زیادی دارد.

ایوبی با قدردانی از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل در احیای تاریخ کهن این خطه گفت: توجه به میراث ماندگار فرهنگی اقدامی ارزشمند است و وزارت میراث‌فرهنگی حمایت از این حرکت‌ها را وظیفه ذاتی خود می‌داند. زمانی که شهرداری در این زمینه پیش‌قدم می‌شود، مسئولیت ما دوچندان خواهد شد.

وی ادامه داد: مأموریت من در حوزه بین‌الملل این است که دست شهرها را در دست دنیا قرار دهم و ارتباطات فرهنگی را برقرار کنم. در همین راستا به مردم آمل اطمینان می‌دهم که در وزارتخانه سفیر شما خواهم بود و همه توان خود را برای رفع موانع زیرساختی و حقوقی این پروژه‌ها به کار خواهم گرفت.

ایوبی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت الواح تاریخی ایران از خارج از کشور گفت: در وزارت میراث‌فرهنگی عزم جدی برای بازگرداندن آثار هویتی کشور وجود دارد و گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی گفت: جزئیات این روند را بخش میراث فرهنگی بهتر می‌تواند اطلاع‌رسانی کند، اما به زودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.