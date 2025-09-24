به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز چهارشنبه ۲ مهر، جلسه هیئت مشورتی تدوین سند چشمانداز متشکل از تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع و با حضور اعضای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع برگزار شد.
در این جلسه گزارش مجری طرح تدوین چشمانداز در مورد «افق زمانی سند چشمانداز آینده» و «ویژگیهای چشمانداز مطلوب جمهوری اسلامی» ارائه شد و اعضای مجمع نظرات خود را در این موضوعات بیان کردند.
بر اساس این گزارش، برای تعیین افق زمانی سند چشمانداز، شاخصهایی شامل: بازههای زمانی تحولات ساختاری بنیادین بر اساس توازن آرمانگرایی و واقعگرایی، الگوی چشمانداز ۲۰ ساله، سازگاری با چرخه برنامههای توسعه ۵ ساله، امکانپذیری سنجش پیشرفت در این بازه زمانی، بررسی تجربه کشورهای دیگر، چرخههای سیاسی و انتخاباتی، الزامات بینالمللی و تجربههای تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه جلسه مجری طرح، گزارشی در مورد «ویژگیهای چشمانداز مطلوب جمهوری اسلامی» ارائه داد که مبنای معرفتی اسلامی و عقلانی الهامگیری از آرمانهای انقلاب اسلامی توجه به اقتضائات و تحولات محیطی، جامعیت، الهامبخشی و وحدتآفرینی، ارتباط نظاممند با سایر اسناد بالادستی، تقویت نقش هماهنگ کننده حکمرانی، توجه به ظرفیت تمدن ایرانی- اسلامی از «ویژگیهای چشمانداز مطلوب جمهوری اسلامی» است.
بر اساس این گزارش، چشمانداز ایران آینده، نه سندی مقطعی، موردی و دستوری، بلکه فرایندی ملی، فرهنگی و تمدنی است.
جلسات این هیئت برای تدوین سند چشمانداز آینده ادامه خواهد داشت.
