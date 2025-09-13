بررسی «تامین مسکن اقشار کم درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع از برگزاری دومین جلسه ارزیابی سیاست‌های کلی مسکن با حضور اعضای کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان وزیر و مسئولان بنیادمسکن و کمیته امداد خبر داد.

وی با بیان اینکه در اولین جلسه کمیسیون زیربنایی برای بررسی این سیاست‌ها، موضوع مدیریت مسکن و زمین برای توسعه شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در این جلسه برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم در آمد مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی مسکن ۹ بند دارد که تا امروز ۲ بند آن مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون زیربنایی، گزارش‌های تخصصی در این زمینه تهیه و به کمیسیون زیربنایی دبیرخانه ارائه می‌کنند این گزارش‌ها بعد از جمع‌بندی به هیأت عالی نظارت ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تأمین مسکن برای ۴ دهک درآمدی پایین جامعه را در دستور کار دهد، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر باید حدود ۹۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد ساخته شود، طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی ۵۰ درصد از این تعداد مسکن در دست ساخت است و تا پایان سال حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن تکمیل و تحویل خواهد شد.

هاشمی خاطر نشان کرد: طبق سیاست‌های کلی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در زمینه تولید مسکن وظیفه بسترسازی، برنامه‌ریزی، هدف گذاری و نظارت را برعهده دارد و در این راه باید از مشارکت و همراهی بخش خصوصی و مؤسسات خیریه استفاده کند.

وی ادامه داد: تا به امروز دولت گزارشی از جلب مشارکت بخش خصوصی و خیریه‌ها برای تولید مسکن ارائه نکرده است لذا مقرر شد گزارشی در این خصوص در جلسات آینده کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع گفت: کمیسیون در مورد عملکرد دولت و دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی آب و سیاست‌های کلی حمل و نقل، گزارش‌های جداگانه‌ای را آماده کرده است که در نوبت بررسی هیأت عالی نظارت قرار دارد.

وی ادامه داد: هیأت عالی نظارت در دو جلسه اخیر گزارش کمیسیون زیربنایی در مورد اجرای سیاست‌های کلی انرژی را مورد بررسی قرار داده است. مصوبات هیأت عالی در خصوص این گزارش به مقام معظم رهبری تقدیم و به دستگاه‌های ذی ربط جهت اقدام ارسال خواهد شد.