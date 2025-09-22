به گزارش خبرگزاری مهر، دو کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل «بزغاله چی گفت؟ هیچی» نوشته سرور کُتبی با تصویرگری نگین علیرضازاده و «سلام بر جنگل» نوشته اعظم بزرگی با تصویرگری نرگس دلاوری روز سه‌شنبه اول مهر رونمایی می‌شود.

آیین رونمایی این آثار ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه یکم مهر در سالن احمدرضا احمدی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان سیدحسن نصرالله، شماره ۲۶ است.

در این برنامه که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود، مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه نویسندگان و تصویرگران آثار حضور خواهند داشت و درباره اهمیت انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان گفت‌وگو می‌کنند.