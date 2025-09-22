  1. فرهنگ و ادب
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

دو کتاب جدید کانون پرورش فکری روز اول مهر رونمایی می‌شود

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز سه‌شنبه اول مهر، میزبان مراسم رونمایی از دو کتاب تازه منتشر شده خود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل «بزغاله چی گفت؟ هیچی» نوشته سرور کُتبی با تصویرگری نگین علیرضازاده و «سلام بر جنگل» نوشته اعظم بزرگی با تصویرگری نرگس دلاوری روز سه‌شنبه اول مهر رونمایی می‌شود.

آیین رونمایی این آثار ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه یکم مهر در سالن احمدرضا احمدی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان سیدحسن نصرالله، شماره ۲۶ است.

در این برنامه که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود، مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه نویسندگان و تصویرگران آثار حضور خواهند داشت و درباره اهمیت انتشار کتاب‌های کودک و نوجوان گفت‌وگو می‌کنند.

زینب رازدشت تازکند

