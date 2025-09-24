حادثه برای شناور «دوبه ثنا» ‌تانزانیا در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده اظهارکرد: براساس اطلاع مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی کیش، حوالی ساعت ۱۳:۳۰ روز دوم مهرماه، شناور «دوبه ثنا» تحت پرچم کشور تانزانیا که از بندر رأس‌الخیمه امارات به مقصد بندر شعیبه کویت در حرکت بود، در ۲ مایلی جنوب جزیره کیش دچار آبگرفتگی شد و وضعیت اضطراری اعلام کرد.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی با اعزام شناور ناجی ۱۶ به محل حادثه، تمامی ۹ خدمه را در صحت و سلامت نجات دادند.

معاون دریایی بنادر هرمزگان اضافه کرد: محموله این شناور شامل ۲۵۰۰ تن سیمان سفید بوده و بررسی علت سانحه توسط کارشناسان دریایی ادامه دارد.

مکی‌زاده توضیح داد: براساس آخرین گزارش‌ها، شناور در وضعیت نیمه‌غرق (کج شدگی شدید) قرار داشته و اقدامات لازم برای جلوگیری از غرق کامل توسط مالک در دست انجام است.

لازم است تا کلیه شناورهای متردد در منطقه اعلامی ضمن توجه به اخطارهای دریانوردی ارسالی (ناوتکس) نسبت به هوشیاری کامل در زمان عبور از این منطقه از طریق بکارگیری دیده بان اضافی و یا تغییر مسیر دریانوردی اقدام نمایند.