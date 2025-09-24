استاندار ایلام:عراق با بازگشایی بازارچه مرزی چیلات دهلران موافقت کرد

احمدی کرمی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه دولت عراق با بازگشایی مرز چیلات دهلران موافقت کره است.

وی بیان داشت: یکی از مطالبات به حق مردم دهلران استفاده از ظرفیت مرز به خصوص بازگشایی بازاچه مرزی چیلات دهلران بود

استاندار ایلام گفت: در بحث بازگشایی مرز چیلات دهلران در سنوات گذشته توسط نمایندگان ادوار، نماینده فعلی و بنده به عنوان خادم مردم و حتی مسئولان وقت پیگیرهای صورت گرفته بود که خوشبختانه این مهم امروز با موافقت دولت عراق محقق شد.

کرمی به نگاه خوب رئیس جمهور، وزیر کشور، وزارت امور خارجه و کسانی که مرتبط با بازگشایی بازارچه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردم برای بازگشایی این مرز دیدارهای رسمی، مکاتبات صورت گرفته بود و این نشامن از توجه دولت به توسعه استان‌های مرزی است

استاندار ایلام اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته هفته‌های آینده استاندار میسان به استان ایلام سفر خواهد کرد و مقدمات لازم برای بازگشایی رسمی این مرز دنبال خواهد شد

وی به موافقت دولت در سال ۹۶ برای بازگشایی مرز چیلات اشاره کرد و افزوده: همه زیرساخت‌های لازم از جمله، راه دسترسی، آب، برق فیبر نوری فراهم شده است

کرمی به مرز هلاله شمالی اشاره کرد و گفت: مکاتبات لازم برای بازگشایی این مرز هم صورت گرفته است و قطعاً زمینه بازگشایی این مرز در آینده فراهم خواهد شد

استاندار ایلام افزود: استان ایلام با داشتن ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک مرز مهران، چیلات، چنگوله و در آینده هم هلاله شمالی می‌تواند یک ظرفیت خوب برای توسعه استان در بحث اشتغال و دیپلماسی مرزی باشند.