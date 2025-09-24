علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترافیک محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین و مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: بارش باران و گرفتگی محور سبب کندی حرکت خودروها در این مسیرها شده است. همچنین محور هراز از سه راهی چلاو تا بایجان نیمه سنگین تا سنگین است.

صادقی تاکید کرد: تردد از محور چالوس مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۷ امروز تا اطلاع بعدی ممنوع و یک‌طرفه شده است.

وی درباره آزادراه تهران – شمال نیز گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.