پارس جنوبی صدرنشین هفته نخست لیگ برتر بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) به مدت دو روز در سالن خانه تکواندو برگزار شد که در پایان پارس جنوبی که اغلب ملی پوشان را در اختیار دارد با ۹۴ امتیاز در صدر جدول ایستاد. آکادمی ویسی در روز دوم خوش درخشید و با ۸۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ایمن تک پیشرو با ۵۸ امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت.

در پایان هفته نخست معصومه رنجبر از آکادمی ویسی به عنوان بهترین تکواندوکار، مریم کوثری از خراسان رضوی)، مریم فلاح (قزوین) و الهه مهربانی (تهران و توابع) به عنوان برترین داور، آزاده یاسایی سرمربی پارس جنوبی به عنوان بهترین مربی و زینب پاپی از هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

نتایج اوزان مختلف:

در وزن ۴۶- کیلوگرم ریحانه جمالی از ایمن تک پیش رو در پیکار نهایی برابر پرنیان مرادی فر از آکادمی ویسی به برتری رسید و قهرمان شد. مرادی فر و پرنیان ساکی هم برای آکادمی ویسی نقره و برنز گرفتند.

نفرات برتر اوزان فرد

معصومه رنجبر در وزن ۴۶- کیلوگرم پس از طی کردن دوره نقاهت و بازگشت از مصدومیت توانست در دیدار نهایی برابر نگار قدیانی از پایگاه سلامت رها به برتری رسیده و یک طلا برای از تیم آکادمی ویسی کسب کند. قدیانی نایب قهرمان شد و سعیده نصیری از پارس جنوبی به همراه ثنا ممی پور از تیم دیار نیز سوم شدند.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده از تیم پارس جنوبی مطابق انتظار ظاهر شد و توانست با راهیابی به فینال و کسب برتری برابر مریم ملکوتی خواه از تیم پایگاه سلامت رها به نشان طلا برسد. ملکوتی خواه دوم شد؛ روژان گودرزی از تیم و نیکی یوسفی از آکادمی ویسی توانستند به مقام سومی دست یابند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی طبق انتظار به فینال رسید و به همراه تینا مدانلو دیگر هم تیمی خود در پارس جنوبی به دیدار نهایی راه یافت و با صلاحدید کادر فنی این دیدار کیانی طلایی شد و مدانلو به نقره رسید. ماتینا تیرگر به عنوان بازیکن آزادو آناهیتا رمضانی از آکادمی ویسی به عنوان سومی رسیدند.

کوثر اساسه و هستی محمدی از تیم پارس جنوبی با برتری مقابل همه رقبا به دیدار نهایی وزن ۶۲- کیلوگرم راه پیدا کردند که اساسه طلا گرفت و محمدی هم به نشان نقره دست یافت. یاس کریمی از تیم هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ساناز عباس پور از پایگاه سلامت رها سوم مشترک شدند.

نفرات برتر اوزان زوج

یلدا ولی نژاد از پارس جنوبی موفق شد به دیدار نهایی وزن ۶۷- کیلوگرم رسیده و در این مرحله برابر شیدا محمدی از آکادمی ویسی صاحب برتری شد و طلا گرفت. محمدی به نشان نقره دست یافت و ستایش محمدی از تیم سیمرغ و فائزه جعفری از تیم هیأت تکواندو همدان هم با ایستادن روی سکوی سوم به مدال برنز دست یافتند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی بازیکن باتجربه تیم پایگاه سلامتی رها موفق شد برابر فاطمه معینی از تیم پارس جنوبی به برتری دست پیدا کند. الهام حقیقی از تیم آکادمی ویسی و نادیا نصرتی از ایران استار نیز به مدال برنز رسیدند.

سارا صوفی از تیم پارس جنوبی در وزن ۷۳+ کیلوگرم موفق شد به مبارزه پایانی راه یافت و با پیروزی برابر زینب اسدی از ایمن تک پیشرو مدال طلا را کسب کرد. اسدی نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به سیده حانیه صاحبی از تیم آکادمی ویسی و زینب اسماعیلی از تیم سیمرغ تعلق گرفت.

در پایان هفته نخست مریم کوثری (خراسان رضوی)، مریم فلاح (قزوین) و الهه مهربانی (تهران و توابع) به عنوان برترین داور، آزاده یاسایی سرمربی پارس جنوبی به عنوان بهترین مربی و زینب پاپی از هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد تیم‌های دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیأت تکواندو استان همدان، سیمرغ، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاساردگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت خواهند پرداخت.