به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در جریان بازدید از روند ساخت وساز «دهکده امید و زندگی» شهر کرمان گفت: تا پایان امسال پذیرای معتادان متجاهر در این مکان خواهیم بود و با راه‌اندازی این مجموعه در سال «لبخند دنیا به ۱۴۰۵»، دیگر شاهد حضور معتادان متجاهر در منظر مردم و گردشگران شهر کرمان نخواهیم بود.

وی با تأکید بر تصمیم قاطع استان کرمان در ساماندهی معتادان متجاهر گفت: این تصمیم با هدف پاکسازی چهره شهر از حضور این افراد اتخاذ شده و امیدوارم با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، شاهد کاهش تدریجی حضور معتادان متجاهر در سطح شهر باشیم.

طالبی، افزود: امیدوارم در روزهای پایانی امسال مجموعه «دهکده امید و زندگی» به بهره‌برداری برسد تا فعالیت‌های اساسی در حوزه جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر آغاز شود.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده «دهکده امید و زندگی» گفت: نباید صرفاً به این مجموعه به عنوان محل نگهداری معتادان نگاه کرد، این دهکده با امکانات درمانی، اشتغال‌زایی و خدمات اجتماعی، قابلیت‌های متعددی برای ارائه خدمات دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که این مجموعه به سمت خودگردانی حرکت کند و بتواند در حوزه‌های مختلف، از جمله خدمات اقامتی در زمان‌های خاص و ارائه خدمات اجتماعی به مردم، ایفای نقش کند.

طالبی، ادامه داد: دهکده امید و زندگی می‌تواند به مرکزی تبدیل شود که با توجه به امکانات فیزیکی و موقعیت جغرافیایی خود، طیف وسیعی از مردم را پوشش دهد.