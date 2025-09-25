دستگیری ۵۱۳ مجرم در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی کهگیلویه

سرهنگ سید محمد موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحی فراگیر با هدف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط جرمخیز و مقابله با ناهنجاریها خبر داد.
وی بیان کرد: در اجرای این عملیات، ۵۱۳ نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند و ۲۵۸ فقره سرقت و ۵۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف شد.
فرمانده انتظامی کهگیلویه تصریح کرد: این طرح با همکاری یگانهای انتظامی، پلیس راهور و هماهنگی دستگاه قضائی در نقاط پرتردد و میادین شهری اجرا شد.
وی تمرکز اصلی طرح را جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و موتورسیکلتهای بدون مدارک قانونی که موجب اخلال در آسایش عمومی میشدند، اعلام کرد.
سرهنگ موسوی با بیان اینکه در ادامه این عملیات، ۲۲۷ دستگاه خودرو و ۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند، افزود: همچنین مأموران موفق به بازداشت ۵۱۳ نفر شدند که شامل ۱۵۸ سارق، ۱۰۶ معتاد «با کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر»، ۴۱ قاچاقچی کالا، یک قاچاقچی عمده مواد مخدر، ۱۸ خردهفروش مواد مخدر و ۱۸۷ نفر به اتهام سایر جرایم بودند.
وی گفت: از میان این افراد، ۳۰۹ نفر دارای سابقه کیفری بوده و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه از کشف ۵۲ قبضه سلاح، ۲۵۸ مورد سرقت، ۱۸۱۸ لیتر مشروبات الکلی و پلمب ۹ واحد صنفی متخلف در جریان اجرای این طرح خبر داد.
وی ضمن تقدیر از همراهی شهروندان با پلیس، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه جرم یا ناهنجاری اجتماعی، از طریق تماس با شماره ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام شود.
