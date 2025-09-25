  1. استانها
سلیمی: هلال احمر گلستان با ۱۷ پایگاه فعال آماده مقابله با حوادث پاییزی

گرگان-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: با فعال بودن ۱۷ پایگاه امداد و نجات در محورهای استان و مشارکت ۲۲ تیم در مانور اخیر، آمادگی کامل برای پاسخگویی به حوادث احتمالی در فصل پاییز را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی، عصر پنجشنبه با اشاره به حضور نماینده سازمان امداد و نجات، در مانور ارزیابی تیم‌های عملیاتی استان، اظهار کرد: هدف از اجرای این تمرین، سنجش سطح آمادگی نیروها، ارزیابی تجهیزات و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم‌های امدادی برای ارتقا سطح پاسخگویی در حوادث احتمالی است.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران، رؤسای شعب، معاونت امداد و سایر عوامل اجرایی مانور افزود: در حال حاضر ۱۷ پایگاه امداد و نجات به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و ۲۲ تیم در این مانور شرکت کردند.

سلیمی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش نیروهای امدادی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۰۰ نیروی سازماندهی‌شده در استان داریم و تلاش داریم این تعداد را تا پایان سال به دو هزار و ۵۰۰ نفر برسانیم.

وی تاکید کرد: با شناسایی نواقص احتمالی و ارتقا توان عملیاتی، امیدواریم در صورت وقوع هرگونه حادثه، بتوانیم به‌موقع و با حداکثر توان وارد عمل شویم.

