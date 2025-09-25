سلیمی: هلال احمر گلستان با ۱۷ پایگاه فعال آماده مقابله با حوادث پاییزی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی، عصر پنجشنبه با اشاره به حضور نماینده سازمان امداد و نجات، در مانور ارزیابی تیم‌های عملیاتی استان، اظهار کرد: هدف از اجرای این تمرین، سنجش سطح آمادگی نیروها، ارزیابی تجهیزات و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم‌های امدادی برای ارتقا سطح پاسخگویی در حوادث احتمالی است.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران، رؤسای شعب، معاونت امداد و سایر عوامل اجرایی مانور افزود: در حال حاضر ۱۷ پایگاه امداد و نجات به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و ۲۲ تیم در این مانور شرکت کردند.

سلیمی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش نیروهای امدادی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶۰۰ نیروی سازماندهی‌شده در استان داریم و تلاش داریم این تعداد را تا پایان سال به دو هزار و ۵۰۰ نفر برسانیم.

وی تاکید کرد: با شناسایی نواقص احتمالی و ارتقا توان عملیاتی، امیدواریم در صورت وقوع هرگونه حادثه، بتوانیم به‌موقع و با حداکثر توان وارد عمل شویم.

