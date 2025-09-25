  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان: حذف اراضی آیش در استان به صفر می‌رسد

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: حذف اراضی آیش در این استان به صفر خواهد رسید و جای آن را کشت محصولات تناوبی می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو ظهر پنجشنبه در همایش سرمایه‌گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ با حضور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این رویکرد با نظارت و پیگیری‌های ویژه وزیر، در قالب نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر تعامل و هم‌افزایی همه ارکان بخش کشاورزی افزود: رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان همدان، مساحت اراضی زراعی را به یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار رسانده و این استان در این زمینه پیشتاز کشور است.

بهراملو با اشاره به شناسایی دو هزار و ۷۶۲ واحد تولیدی در استان گفت: از این میان، ۱۲۰ واحد راکد بوده که ۵۷ واحد، عمدتاً در حوزه دام و طیور، غیرقابل احیا تشخیص داده شده و مجوز آن‌ها باطل و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت واحدهای فعال هدایت می‌شود.

وی مولدسازی روستاها را از ظرفیت‌های مغفول استان دانست و بیان کرد: در هفته دولت، ۴۰۰ پروژه مولدسازی در روستاهای استان، عمدتاً در حوزه دام (۳۳۰ پروژه) و گلخانه‌های کوچک، عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین با اشاره به رتبه اول کشور در شناسایی و معرفی نمونه‌های ملی کشاورزی طی دو سال پیاپی افزود: امسال نیز تلاش می‌کنیم این رتبه را برای سومین سال متوالی حفظ کنیم.

