به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو ظهر پنجشنبه در همایش سرمایه‌گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ با حضور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این رویکرد با نظارت و پیگیری‌های ویژه وزیر، در قالب نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر تعامل و هم‌افزایی همه ارکان بخش کشاورزی افزود: رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان همدان، مساحت اراضی زراعی را به یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار رسانده و این استان در این زمینه پیشتاز کشور است.

بهراملو با اشاره به شناسایی دو هزار و ۷۶۲ واحد تولیدی در استان گفت: از این میان، ۱۲۰ واحد راکد بوده که ۵۷ واحد، عمدتاً در حوزه دام و طیور، غیرقابل احیا تشخیص داده شده و مجوز آن‌ها باطل و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت واحدهای فعال هدایت می‌شود.

وی مولدسازی روستاها را از ظرفیت‌های مغفول استان دانست و بیان کرد: در هفته دولت، ۴۰۰ پروژه مولدسازی در روستاهای استان، عمدتاً در حوزه دام (۳۳۰ پروژه) و گلخانه‌های کوچک، عملیاتی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین با اشاره به رتبه اول کشور در شناسایی و معرفی نمونه‌های ملی کشاورزی طی دو سال پیاپی افزود: امسال نیز تلاش می‌کنیم این رتبه را برای سومین سال متوالی حفظ کنیم.