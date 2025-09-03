  1. استانها
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

رفع تداخل ۱۲۱۷ پلاک ثبتی در اراضی کشاورزی همدان

همدان- رئیس جهادکشاورزی استان همدان گفت: همدان توانسته با رفع تداخل هزار و ۲۱۷ پلاک ثبتی، به اهداف تعیین‌شده ملی در این بخش دست یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه امور اراضی گفت: همدان در زمینه رفع تداخلات اراضی کشاورزی جزو استان‌های پیشرو کشور بوده و توانسته است با رفع تداخل هزار و ۲۱۷ پلاک ثبتی، به اهداف تعیین‌شده ملی در این بخش دست یابد.

وی بیان کرد: این موفقیت حاصل تعامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

بهراملو همچنین اجرای طرح مولدسازی را نمونه‌ای از کارآمدی مدیریت و هماهنگی خانواده بزرگ جهاد در همدان بیان کرد و افزود: طرح مولد سازی روستاها در ۴۰۰ روستای همدان به عنوان آزمونه (پایلوت) کشوری اجرا شد که وزارت جهادکشاورزی برای اجرای این طرح قدردانی کرد.

رئیس جهادکشاورزی همدان ادامه داد: این استان در هفته دولت امسال سهم چشمگیری در اجرای طرح‌ها داشت و بیش از ۹۰ درصد برنامه‌های این هفته به بخش کشاورزی اختصاص یافت.

بهراملو افزود: در هفته دولت بیش از ۴۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف کشاورزی شامل توسعه آبیاری نوین، باغبانی، دامپروری، صنایع تبدیلی و امور زیربنایی به بهره‌برداری رسید که این حجم از پروژه‌ها نشان‌دهنده نقش کلیدی کشاورزی در توسعه اقتصادی استان است.

وی اظهار داشت: عملکرد مدیران ادارات مختلف سازمان به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از مدیرانی که توانسته‌اند در مسیر تحقق اهداف سازمان و اجرای برنامه‌ها عملکردی مطلوب ارائه دهند، قدردانی و در مورد مدیرانی که در اجرای برنامه‌ها موفق نبودند تجدید نظر می‌شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره به اجرای طرح مولدسازی گفت: تلاش و همت مدیران سازمان در این طرح بسیار مشهود بوده و همین امر سبب شد که بسیاری از پیشنهادهای استان همدان در سطح ملی پذیرفته و اجرایی شود.

بهراملو افزود: این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده توسط استان، با نگاه ملی همخوانی داشته و رضایت وزارتخانه را نیز به دنبال داشته است.

