مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو با اشاره به اقدامات اندیشیده شده در راستای مصرف بهینه آب اظهار کرد: در استان همدان، عمده نقاط کشور و بخشی از خاورمیانه، کم آبی به تعبیری تنش و بعضاً بحران آبی ذاتی است.
وی با بیان اینکه استان همدان نیز طبق شاخصها در حوزه آبهای زیرزمینی عمدتاً با تنش آبی روبرو است افزود: میزان بارندگیهای امسال کمتر از میانگین گزارش شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: در سال زراعی جدید علیرغم پیشبینی بارشهای فرانرمال در استان، بارشهای پاییزه محدود بود.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه نزولات آسمانی فراتر از نرمال و میانگین بلندمدت باشد کم آبی استان حل نمیشود گفت: با وجود شرایط فعلی برنامه مدون برای مصرف بهینه آب از اولویتهاست.
بهراملو با اشاره به اینکه مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، شرب و صنعت الزامی است اضافه کرد: ۸۷ درصد از تولیدات کشاورزی استان وابسته به آب و از اراضی آبی است از این رو مصرف با برنامه مجدانه در دستور کار قرار دارد.
وی به منظور ارائه راهکار برای افزایش تولید و مصرف کم آب به تولید دانش محور اشاره کرد و گفت: باید از آخرین توصیههای علمی، یافتههای تحقیقاتی و فناوریهای مرتبط با بخش کشاورزی مدد گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه از تأثیر همایشهای کاربردی و تخصصی در این حوزه یاد کرد و متذکر شد: همایشها باید کاربردی و در ابعاد ملی همچون چهارمین همایش ملی کمآبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف برپا شود.
وی اقدامات دیگر در این حوزه را برشمرد و تاکید کرد: احداث سردخانهها و ایجاد صنایع تبدیلی راهکاری برای افزایش تولید و ارتقای بهرهوری به شمار میرود چراکه کاهش ضایعات ۲۰ تا ۳۰ درصدی بخش کشاورزی را در پی دارد.
بهراملو تولید بر اساس نقشه راه کشاورزی را نیز مؤثر دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد اراضی مستعد استان به سامانه نوین آبیاری مجهز شده است.
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