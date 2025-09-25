به گزارش خبرنگار مهر، امید عبدی، رئیس انجمن داروسازان استان کرمانشاه، در نشست رؤسای انجمن‌های داروسازان غرب کشور که با حضور نمایندگان استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و کردستان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از مدیران استانی و ملی حاضر در جلسه گفت این نشست می‌تواند خروجی‌های مهمی برای فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ارشد کشور در حوزه دارو و پدافند غیرعامل داشته باشد.

عبدی با اشاره به محور اصلی نشست که نقش داروخانه‌ها در پدافند غیرعامل است، تصریح کرد: داروخانه‌ها به عنوان حلقه واسطه بین مردم و نظام سلامت نقشی کلیدی در تداوم خدمات دارویی و مشاوره سلامت ایفا می‌کنند و در دنیا به عنوان یکی از بسترهای اصلی نظام سلامت شناخته می‌شوند. به گفته او، اهداف اصلی پدافند غیرعامل شامل حفظ جان انسان‌ها، استمرار خدمات حیاتی، کاهش خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی و افزایش قدرت بازدارندگی است و داروخانه‌ها می‌توانند در همه این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

رئیس انجمن داروسازان کرمانشاه با یادآوری نقش پررنگ داروخانه‌ها در بحران‌هایی چون زلزله کرمانشاه و جنگ دوازده‌روزه اخیر گفت: در آن حوادث، داروخانه‌های استان و انجمن‌های داروسازان غرب کشور با کمک‌های اضطراری، توزیع سریع داروهای حیاتی و حتی احداث مدارس خیّری، یاریگر نظام سلامت بودند. او افزود: تجربه زلزله نشان داد پراکندگی داروخانه‌ها و ذخیره‌سازی استراتژیک دارویی می‌تواند در بحران‌ها از کمبود دارو جلوگیری کند.

عبدی با تأکید بر ضرورت مدیریت موجودی دارویی و استفاده از سامانه‌های هوشمند گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانسته‌اند کمبودهای احتمالی را پوشش دهند، اما وابستگی تولیدات دارویی به مراکز محدودی مانند تهران و کرج، آفتی برای پدافند غیرعامل است. او پیشنهاد داد بخش خصوصی نیز به عنوان منبع ذخیره‌سازی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد تا با پراکندگی مناسب داروخانه‌ها، آسیب‌پذیری کاهش یابد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی از جمله قطعی برق و نیاز داروهای زنجیره سرد به شرایط خاص نگهداری، خواستار تدابیر استانداری برای تأمین سوخت اضطراری شد و گفت: در موارد متعدد، داروخانه‌ها به دلیل قطعی برق و کمبود سوخت با چالش حفظ کیفیت دارو مواجه شدند.

عبدی همچنین نبود آموزش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل برای داروسازان، کمبود بودجه و بدهی شش‌ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها را از موانع اصلی دانست و افزود: بیمه‌ها با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات، جریمه دیرکرد از طرف مقابل را بدون تأخیر اعمال می‌کنند که این رفتار دوگانه توان مالی داروخانه‌ها را تضعیف کرده است.

او با تأکید بر لزوم همکاری میان استان‌های غرب کشور برای تبادل دارو و رفع کمبودها گفت: نگاه منفی نهادهای نظارتی به مبادلات دارویی باید اصلاح شود، چرا که این تبادلات برای رفع نیاز بیماران است و هیچ مغایرتی با قوانین ملی ندارد.

عبدی در پایان خواستار تدوین سیاست‌های ملی و منطقه‌ای برای پدافند غیرعامل، ایجاد زیرساخت‌های بومی در حوزه فناوری اطلاعات، تقویت آموزش داروسازان، شفاف‌سازی ضوابط قانونی و افزایش تعامل بین سازمانی شد و تأکید کرد: در زمان بحران، داروخانه‌ها نخستین مراکز قابل دسترس برای مردم هستند و باید نقش آنها در پدافند غیرعامل به رسمیت شناخته و تقویت شود.