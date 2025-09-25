به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران انجمنهای داروسازان استانهای کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و کردستان صبح پنجشنبه به میزبانی کرمانشاه برگزار شد. در این نشست که با موضوع نقش داروخانهها در پدافند غیرعامل شکل گرفت، دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت.
در بخش نخست جلسه، پیشنویس آئیننامه جدید تأسیس داروخانهها که از سوی وزارت بهداشت برای اظهار نظر تخصصی به انجمنهای داروسازان ارسال شده است، مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاههای کارشناسی خود را درباره اصلاح و بهبود این پیشنویس مطرح کردند.
موضوع دوم نشست به نقش شرکتهای بیمه در پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها اختصاص داشت.
این نشست با هدف هماندیشی و تبادل نظر میان انجمنهای داروسازان غرب کشور برگزار شد تا زمینه اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه دارو و خدمات دارویی فراهم شود.
