مترو به بوستان جنگلی سرخه‌حصار می‌رسد

در نشست مشترک شهرداری منطقه ۱۳ تهران و شرکت مترو، مکان نهایی ایستگاه سرخه‌حصار در خط ۲ مترو مشخص شد و تصمیماتی درباره توسعه شرقی خط ۴ و احداث ورودی‌های جدید ایستگاه‌ها اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی توسعه مترو در شرق پایتخت صبح امروز، با حضور امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران، فرزان‌پور مدیرعامل شرکت ساخت مترو، جمعی از مدیران شهری و مشاوران در دفتر مدیرعامل شرکت ساخت مترو برگزار شد.

در این نشست، موضوع جانمایی ایستگاه میانی سرخه‌حصار در امتداد شرقی خط ۲ بررسی و مکان نهایی این ایستگاه مشخص شد.

در ادامه جلسه، مباحث مربوط به تملک اراضی موردنیاز برای توسعه شرقی خط ۴ مترو و همچنین احداث ورودی‌های دوم برخی ایستگاه‌ها مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام گرفت.

امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ در این نشست بر ضرورت تسریع در روند هماهنگی‌ها تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت توسعه حمل‌ونقل عمومی در شرق تهران، این جلسات به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

مقرر شد شهرداری منطقه ۱۳ و شرکت مترو به‌طور مشترک پیگیری‌های لازم را در خصوص موضوعات مطرح‌شده انجام دهند.

