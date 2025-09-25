به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی توسعه مترو در شرق پایتخت صبح امروز، با حضور امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران، فرزانپور مدیرعامل شرکت ساخت مترو، جمعی از مدیران شهری و مشاوران در دفتر مدیرعامل شرکت ساخت مترو برگزار شد.
در این نشست، موضوع جانمایی ایستگاه میانی سرخهحصار در امتداد شرقی خط ۲ بررسی و مکان نهایی این ایستگاه مشخص شد.
در ادامه جلسه، مباحث مربوط به تملک اراضی موردنیاز برای توسعه شرقی خط ۴ مترو و همچنین احداث ورودیهای دوم برخی ایستگاهها مطرح و تصمیمگیریهای لازم انجام گرفت.
امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ در این نشست بر ضرورت تسریع در روند هماهنگیها تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت توسعه حملونقل عمومی در شرق تهران، این جلسات به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
مقرر شد شهرداری منطقه ۱۳ و شرکت مترو بهطور مشترک پیگیریهای لازم را در خصوص موضوعات مطرحشده انجام دهند.
