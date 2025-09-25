به گزارش خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، معاونین، کارشناسان، مهندسین ناظر، ذی‌حسابان، مجموعه خزانه، مجموعه معاونت عمرانی، استاندار و اصحاب رسانه در فرآیند جذب اعتبارات پایان سال مالی، تحقق بیش از ۹۹ درصدی جذب منابع را دستاوردی ارزشمند برای استان عنوان کرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی روند جذب اعتبارات افزود: دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی اصولی مانع از تمرکز جذب منابع در ماه‌های پایانی سال شوند و اجرای پروژه‌های عمرانی را در طول سال به‌صورت متوازن مدیریت کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، به‌ویژه بند «ب» تبصره ۲، این امکان را فرصتی مهم برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور دستگاه‌های کلیدی استان در دستور کار سازمان قرار دارد تا با استفاده از تجربیات موفق استان‌هایی مانند لرستان و خراسان جنوبی، امکان بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت فراهم شود.

ارائه گزارش عملکرد کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان

سهمگین در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد شش‌ماهه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری را ارائه کرد و با اشاره به انتخاب ۱۶ وظیفه اولویت‌دار برای امسال، تصریح کرد: تاکنون شش جلسه کارگروه با ۳۳ مصوبه برگزار شده که از این تعداد، ۲۴ مصوبه اجرایی و ۹ مصوبه در دست اقدام است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش‌های عملیاتی خود را در حوزه‌هایی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صنایع دستی و تبدیلی، ارتقای معیشت خانوارها، مدیریت بهینه آب، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کاهش بیکاری ارائه کنند و پیگیری این وظایف تا پایان سال در دستور کار خواهد بود.

در پایان جلسه؛ مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست به رأی گذاشته شد.