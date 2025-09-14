رسوب اعتبارات در ادارات؛ ۷۵ درصد اعتبارات تاکنون جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه اظهار: کرد: اعتبارات عمرانی استان ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است که یک هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافته است.

۱۸۶ میلیارد تومان از اعتبارات استان جذب نشده است

سرپرست سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی انتظار می‌رود دستگاه‌ها نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند، افزود: طی یک ماه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات جذب شده و هنوز ۱۸۶ میلیارد دیگر جذب نشده است.

رسوب اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی

وی به چالش‌های پیش‌روی جذب اعتبارات اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه شاهد یک رسوب قابل توجه در اعتبارات دستگاه‌های استان هستیم.

سهمگین دلیل این امر را تأخیر پیمانکاران در ارائه صورت‌وضعیت‌های ماهانه و همچنین تأخیر در پرداخت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف ۱۵۰ روز، صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران را بررسی و پرداخت کنند که این امر به‌طور کامل محقق نشده است.

وی با ارائه یک مثال ملموس، پیامدهای اقتصادی این تأخیرها را تشریح کرد: این وضعیت عملاً به معنای ارائه یک وام بلاعوض از سوی پیمانکاران به دولت است. هیچ شهروند یا سرمایه‌گذاری حاضر نیست میلیاردها تومان سرمایه خود را بدون دریافت هیچ سودی، به صورت راکد در سیستم نگه دارد. این امر باعث کاهش ارزش واقعی پول و ایجاد ضررهای پنهان برای فعالان اقتصادی شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به سیاست‌های جدید این سازمان برای سال جاری اشاره و ابراز داشت: به منظور ایجاد انگیزه و رفع این چالش، پیشنهاد ما این است که عملکرد جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به عنوان معیار اصلی در تخصیص اعتبارات سال آینده ۱۴۰۴ لحاظ شود.»

وی در پایان تصریح کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در جذب و هزینه‌کرد اعتبارات داشته باشند، در اولویت تخصیص قرار خواهند گرفت و این به عنوان یک مشوق جدی برای افزایش کارایی تمامی دستگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد جدید منجر به توزیع عادلانه‌تر و هدفمندتر بودجه و شفافیت بیشتر در اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد.