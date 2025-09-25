  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

معاون فرماندار گناوه: ایجاد اشتغال اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد

بوشهر- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: ایجاد اشتغال در اولویت دستگاه‌های اجرایی این شهرستان که دارای سهمیه اشتغال زایی هستند، قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان افزود: این دستگاه‌ها به طور مستقیم مسئول ایجاد فرصت‌های شغلی هستند و اگر نظارت و پیگیری دقیقی روی آنها صورت بگیرد، می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در شهرستان ایفا کنند.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه ملی رصد ثبت نام و نظارت دقیقی بر روند اشتغال داشته باشند و در جلسه آینده گزارش کامل و جامعی ارائه کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه افزود: ثبت اطلاعات و نظارت دقیق مدیران بر سامانه رصد، موجب خواهد شد تا شفافیت بیشتری در روند ارزیابی و پیگیری اقدامات در حوزه اشتغال به عمل آید.

وی ادامه داد: در صورتیکه ادارات نسبت به سهمیه اشتغال مشکل یا اعتراضی دارند، باید به مدیران استانی اطلاع دهند تا پیگیری و بازنگری مجددی به عمل آید.

سراجی بر همکاری بیشتر بانک‌های عامل در روند فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: بانک‌هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات همکاری با ادارات نمی‌کنند شناسایی و در جلسه آینده دعوت شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه افزود: مردم توقع دارند که وضعیت اشتغال در شهرستان بهبود یابد و همه مسولان در جهت برآورده کردن این توقعات تلاش مضاعفی کنند.

