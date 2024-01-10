به گزارش خبرنگار مهر، حسن شعبانی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان جهرم با اهمیت اشتغال و نرخ بیکاری در خصوص ثبت تعهد اشتغال در سامانه رصد توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان جهرم در سال ۱۴۰۱ در زمینه ثبت تعهد اشتغال در سامانه رصد خوش درخشیدند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از تعهد اشتغال شهرستان جهرم در سامانه ثبت شد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان جهرم با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲، ۶۶ هزار و ۲۸۸ نفر سهمیه تعهد اشتغال استان فارس است، گفت: ۲ هزار و ۹۵۳ نفر، سهمیه تعهد اشتغال شهرستان جهرم در سال جاری تعیین شده است.

فرماندار ویژه جهرم به سهم برش دستگاهی با هدف گذاری ۵۰ درصدی افزایش نسبت به سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ضمن استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات موجود نسبت به پیگیری و تحقق تعهد اشتغال پیش بینی شده و تبت اطلاعات شاغلین جدید در سامانه ملی رصد به صورت روزانه اقدام کنند.

شعبانی با بیان اینکه تا تاریخ ۱۱ دی ماه، تعداد ۲ هزار و ۴ نفر اشتغال در سامانه رصد توسط دستگاه‌های اجرایی شهرستان ثبت شده است، ادامه داد: در تعهد اشتغال شهرستان جهرم ۹۴۹ نفر باقی مانده که مدیران ادارات تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرند تا در چند ماه باقی مانده سال این میزان را محقق و ثبت کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان جهرم بر لزوم تسریع ارائه تسهیلات ماده ۱۶ و ۱۸ توسط دستگاه‌های استانی، ادارات و نهادهای شهرستانی و بانک‌های عامل تاکید کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد در راستای ارتقا و تحقق کامل اهداف اشتغالزایی، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول بیشتر شود.

مقام عالی دولت در شهرستان جهرم، انحراف تسهیلات خطای غیر قابل بخشودنی عنوان کرد و گفت: انحراف تسهیلات با وجود شرایط خاص اقتصادی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تسهیلات پرداختی باید در قبل، حین و بعد از پرداخت به شدت نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی و ناظر و دبیر کارگروه باید نگاه ویژه‌ای در امر نظارت اشتغالزایی داشته باشد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان جهرم با اشاره به نقش سازمان فنی و حرفه‌ای در آموزش گفت: این نهاد در خصوص آموزش متقاضیان کار می‌تواند نقش اساسی داشته باشد تا بازار کار در روند همان آموزش‌های ارائه شده پیش برود.