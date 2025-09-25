  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

مولوی: تقویت هتل‌ها و بازارچه‌ها در آبادان ضروری است

آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید بر تقویت هتل‌ها و بازارچه‌ها در آبادان یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه معاون تعاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اتحادیه‌های تعاونی که سالن جلسات فرماندار آبادان برگزار شد، اظهار کرد: وزارت تعاون، مادر همه وزارتخانه‌هاست و با معیشت و امنیت مردم ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: برای توسعه صنعت توریسم لازم است هتل‌ها و مراکز اقامتی تقویت شوند و در قالب تعاونی‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای حمایت شوند.

مولوی همچنین به طرح‌های شهرداری اروندکنار برای ایجاد بازارچه آبزی‌پروری و صیادی و اهمیت بازارچه مرزی و ظرفیت کارت پیله‌وری در این منطقه اشاره کرد.

