به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه معاون تعاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اتحادیههای تعاونی که سالن جلسات فرماندار آبادان برگزار شد، اظهار کرد: وزارت تعاون، مادر همه وزارتخانههاست و با معیشت و امنیت مردم ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: برای توسعه صنعت توریسم لازم است هتلها و مراکز اقامتی تقویت شوند و در قالب تعاونیها و با استفاده از ظرفیتهای بودجهای حمایت شوند.
مولوی همچنین به طرحهای شهرداری اروندکنار برای ایجاد بازارچه آبزیپروری و صیادی و اهمیت بازارچه مرزی و ظرفیت کارت پیلهوری در این منطقه اشاره کرد.
