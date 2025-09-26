به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌ای که گذشته جهان علم و فناوری به دستاوردهای جدیدی دست یافت، از جمله کشف سیاه چاله‌ای که سالانه سه هزار خورشید می بلعد. همچنین تحقیقات نشان داد سلول‌های بنیادی می‌تواند آسیب‌های ناشی از سکته را ترمیم کند. در کنار این موارد مهم‌ترین خبر در حوزه فناوری اطلاعات به توافق رسید چین و آمریکا درباره چارچوب واگذاری تیک تاک به سرمایه گذاران آمریکایی بود. آنچه در زیر می‌خوانید بخشی از مهم‌ترین رویدادهای هفته گذشته است.

تیک تاک در آمریکا ماندنی شد

در هفته‌ای که گذشته چین و آمریکا پس از مذاکراتی طولانی بالاخره درباره واگذاری کسب وکار اپ چینی به سرمایه گذاران آمریکایی به توافق رسیدند. البته کل شرایط توافق مشخص نیست اما به گفته سخنگوی کاخ سفید از هفت صندلی هیئت مدیره تیک تاک، شش مورد به شرکت‌های آمریکایی تعلق می‌گیرد و الگوریتم‌های این اپ نیز توسط آمریکا کنترل می‌شود. از سوی دیگر بایت دنس شرکت مادر تیک تاک یک صندلی در هیئت مدیر خواهد داشت.

هرچند جزئیات نهایی این قرارداد هنوز مورد توافق قرار نگرفته اما شرکای این معامله اورکل، شرکت سرمایه گذاری سیلور لیک و احتمالاً دو میلیاردر یعنی مکلن مرداک و مایکل دل هستند. به گفته یک مقام ارشد کاخ سفید، دولت آمریکا سهامی در این قرارداد نخواهد داشت و عضو هیئت مدیره نیز نخواهد بود.

در حال حاضر دو طرف در حال پیشرفت برای رسیدن به توافقی شامل کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران، از جمله شرکت‌های اوراکل و سیلور لیک، برای تصاحب عملیات تیک‌تاک در آمریکا هستند. این درحالی است که طبق زمان بندی که دولت دونالد ترامپ دیروز اعلام کرد، این فرایند ممکن است تا اوایل سال آینده میلادی تکمیل نشود.

بر اساس چارچوب پیشنهادی، شرکت مشترک جدید آمریکایی یک نسخه مجوزدار از الگوریتم توصیه‌ای دریافت خواهد کرد که کاربران تیک‌تاک را در حال اسکرول کردن بی پایان ویدئوها در موبایل‌هایشان نگه می‌دارد. در این میان اورکل وظیفه نظارت و ایمن نگهداشتن داده‌های کاربران آمریکایی را در این سرویس برعهده خواهد داشت.

هرج و مرج در فرودگاه های اروپایی به دلیل حمله سایبری

یک حمله سایبری موجب از کار افتادن سیستم‌های خودکار در چند فرودگاه اروپایی شد و فرآیندهای چک‌این و بوردینگ تنها به صورت دستی امکان‌پذیر بود.

فرودگاه‌های هیترو لندن و برلین اعلام کردند این حمله پروازهایشان را مختل کرده و از مسافران خواستند پیش از حرکت به سمت فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق خطوط هواپیمایی بررسی کنند. شرکت کولینز آئرواسپیس که تأمین‌کننده سیستم‌های چک‌این و بوردینگ برای چندین شرکت هواپیمایی بزرگ است، با اختلال فنی مواجه شده بود که همین امر احتمالاً باعث تأخیر در پروازهای خروجی شد.فرودگاه بروکسل نیز اعلام کرد این حمله سایبری تأثیر چشمگیری بر زمان‌بندی پروازها داشته و به لغو یا تأخیر آنها منجر شده است.

پررنگ‌تر شدن قابلیت هوش مصنوعی دیپ سیک

هواوی یک نسخه ایمنی محور از هوش مصنوعی دیپ سیک را به طور مشترک ابداع کرده به طور ۱۰۰ درصد از مطرح شدن موضوعات سیاسی حساس جلوگیری می‌کند.

البته طبق الزارامت رگولاتورهای چینی مدل‌های هوش مصنوعی داخلی و برنامه‌هایی که توسط آنها اجرا می‌شوند، قبل از عرضه باید عمومی ارزش‌های سوسیالیستی چین را نمایش دهند. هواوی در بیانیه ای در وی چت اعلام کرد از هزار تراشه هوش مصنوعی Ascend برای آموزش مدل زبانی بزرگی استفاده کرده که در حقیقت نسخه اصلاح شده مدل R۱ شرکت دیپ سیک است.

به گفته هواوی نرخ موفقیت مدل هنگامیکه رفتارها براساس سناریوهای چالش محور، سناریوهای نقش آفرینی و کد نویسی رمزگذاری شده، پنهان شدند به ۴۰ درصد کاهش یافت.

سیاه چاله عظیم با قدرت بلع چند هزار خورشید در سال

ستاره شناسان یک سیاه چاله به نام RACS J۰۳۲۰-۳۵ کشف کرده اند که نور آن ۱۲.۸ میلیارد سال نوری سفر کرد تا به ما برسد. این بدان معناست که ستاره شناسان آن را در ۹۲۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ مشاهده می‌کنند.حتی در آن دوران اولیه، سیاه‌چاله مذکور جرمی حدود یک میلیارد برابر خورشید داشت و در پرتوهای ایکس، درخشان‌تر از هر سیاه‌چاله دیگری بود که تاکنون در نخستین میلیارد سال از عمر جهان شناسایی شده است.

به نظر می‌رسد این سیاه چاله با نرخ ۲.۴ برابر حد ادینگتون در حال رشد است. این بدان معناست که جسم آسمانی مذکور موادی معادل ۳۰۰ تا سه هزار خورشید را سالانه می بلعد. این بالاترین نرخ رشد یک سیاه چاله در نخستین میلیارد سال اول تشکیل جهان به حساب می‌آید که تاکنون مشاهده شده است.

استفاده از موبایل در ژاپن محدود شد

شهری در ژاپن قانونی غیرالزام آور تصویب کرده که از شهروندان می‌خواهد استفاده روزانه از موبایل، کنسول بازی رایانه‌ای و نمایشگرهای دیجیتال را در خارج از ساعات کاری و مدرسه به دو ساعت کاهش دهند. این اقدام که برای نخستین بار در ژاپن انجام می‌شود، از یکم اکتبر سال جاری میلادی در شهر تویواکه اجرایی خواهد شد. براساس این دستورالعمل به کودکان دبستانی توصیه شده از موبایل هوشمند بعد از ساعت ۹ شب و دانش آموزان دبیرستانی و افراد بزرگسال تر بعد از ساعت ۱۰ شب از این دستگاه‌ها استفاده نکنند.قانون مذکور روی این امر تمرکز کرده که استراحت کافی برای رشد فیزیکی تمام افراد ۱۸ سال اهمیت زیادی دارد.

معرفی هوش مصنوعی علی بابا با بیش از هزار میلیارد پارامتر

علی بابا شرکت تجارت الکترونیک چینی بزرگترین مدل هوش مصنوعی خود به نام Qwen۳-Max را معرفی کرد.

Qwen۳-Max که قدرتمندترین مدل هوش مصنوعی است بیش از هزار میلیارد پارامتر یا متغیر دارد که چگونگی پردازش اطلاعات در سیستم هوش مصنوعی را نشان می‌دهند و از سوی دیگر حاکی از قدرت خاص آن در تولید کد و قابلیت‌های عاملی خودکار هستند. علی بابا اظهار کرد بنچمارک های طرف ثالث مانند Tau-۲ نشان می‌دهند این مدل در برخی شاخص‌ها از رقبایی مانند کلاود شرکت آنتروپیک و V۳.۱ دیپ سیک جلو زده است.

شیشه چاپی جایگزینی مناسب برای استخوان

اما محققان چینی یک شیشه زیست فعال با قابلیت چاپ سه بعدی ابداع کرده اند که از لحاظ مقاومت به استحکام استخوان نزدیک است. این ابداع در آزمایش روی حیوانات از رشد سلولی طولانی‌تری نسبت به شیشه ساده پشتیبانی کرد و عملکرد آن تقریباً با یک ماده ایمپلنت دندانی یکسان بود.

محققان به رهبری جیانرو شیائو، تائو چن و هونان وانگ ذرات سیلیکا با بار مخالف را با یون‌های کلسیم و فسفات ترکیب کردند که هر دو این مواد برای کمک به رشد سلولی مشهور هستند. این ترکیب یک ژل قابل چاپ به وجود آورد که در دمای ۱۳۰۰ درجه فارنهایت سخت می‌شود.محققان شیشه زیستی جدید، شیشه سیلیکایی خالص و جایگزین استخوان دندانی را برای ترمیم جمجمه خرگوش به کار گرفتند.

سلول درمانی سکته را هم درمان می‌کند

براساس پژوهشی جدید آسیب مغزی که در نتیجه مسدود شدن رگ‌های خونی به وجود می‌آید با تزریق سلول‌های بنیادی درمان می‌شود. پژوهشگران با تحقیق روی موش‌هایی که آسیب مغزی در آنها القا شده بود، متوجه شدند تزریق سلول‌های بنیادی انسانی به آنها ممکن است به طور موفقیت آمیز به سلول‌های نابالغ مغزی تبدیل شود. نتایج پژوهش جالب توجه بودند. بیشتر سلول‌های ایمپلنت شده در موش‌ها در مکان خود باقی مانند و ویژگی‌های نورون‌های کاملاً فعال را کسب و با سلول‌های اطراف ارتباط برقرار کردند.

علاوه بر آن محققان شاهد خودترمیمی رگ‌های خونی، کاهش التهاب مغز و قدرتمندتر شدن مانع خونی-مغزی شدند. در این موش‌ها حتی نشانه‌هایی از بهبود حرکات و هماهنگی نیز دیده شد که یافته ای کلیدی است زیرا ممکن است سکته به طور جدی کنترل حرکتی بدن را به طور جدی مختل کند.