تلاش ضد انقلاب برای سوءاستفاده از فوت یک زندانی زن

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد تحرکات رسانههای ضد انقلاب نشان میدهد باتوجه به عدم موفقیت برای التهاب آفرینی در ۲۵ شهریور، از ۲۷ شهریورماه مانور خود را بر روی وخامت حال سمیه رشیدی زندانی مرتبط با منافقین آغاز کرده و عملکرد آنها نشان از لحظه شماری برای فوت این زندانی داشت! ضد انقلاب نیز در طول روزهای گذشته روایتهای کذب مختلفی از جمله ضرب و شتم این زن توسط فراجا مطرح ساخت تا بتوانند با تحریک احساسات جامعه هدف، فضای کشور را ملتهب نمایند.
جالب اینکه ادعای ضرب و شتم بلافاصله توسط برخی چهرههای معاندین همچون شیرین عبادی رد شد، اما آنها این بار ادعای عدم رسیدگی پزشکی را مطرح میکنند؛ این ادعا درحالیست که پرونده پزشکی وی نشان میدهد که چندین بار توسط متخصصین بدلیل آسیب ناشی از مصرف برخی داروها و صرع ویزیت شده و و حتی در زندان پس از بروز مجدد مشکلات جسمانی، به بیمارستان منتقل میشود ولی تلاشها برای درمان وی بینتیجه ماند.
ضد انقلاب در ادامه این روند رشیدی را یک کارگر ساده معرفی مینمایند، درحالی که این فرد با یکی از سرپل های گروهک تروریستی منافقین از چند سال گذشته ارتباط داشته و بارها دست به اقدامات خرابکارانه زده بود.
این اولین بار نیست که ضد انقلاب تلاش میکند با خبرسازی و بیان روایت کذب مردم را تحریک نمایند، بارها دروغهای آنها افشا گردیده و مردم نیز باید نسبت به این فضاسازیها که نفع ویژه برای اسرائیل دارد هوشیار باشند.
نظر شما