به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمد مظفری فرماندار بوشهر و سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، آئین توزیع بستههای نوشتافزار در قالب پویش «نوازش نیاز» برگزار شد.
فرماندار بوشهر عصر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از اجرای این پویش، آن را اقدامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی در اجرای طرحهای حمایتی و فرهنگی، زمینهساز ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت انگیزه تحصیلی در میان دانشآموزان است.
وی با اشاره به اینکه فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی از اولویتهای دولت مردمی «وفاق ملی» به شمار میرود، افزود: اجرای طرحهایی نظیر توزیع بستههای تحصیلی، اقدامی مؤثر در ارتقای فرصتهای یادگیری و ایجاد شرایط مطلوب آموزشی برای تمامی دانشآموزان است.
ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گزارشی از روند اجرای پویش ارائه کرد و گفت: این طرح برای پنجمین سال متوالی با مشارکت خیرین و مردم نیکاندیش اجرا میشود و طی آن بستههای تحصیلی شامل کیف، دفتر و سایر لوازمالتحریر در میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود.
رسولی با بیان اینکه این بستهها بر اساس الگوهای ایرانی و محتوای فرهنگی تهیه شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی، زمینه انتقال ارزشهای ملی و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی را در میان نوجوانان فراهم میکند.
وی ادامه داد: پویش «نوازش نیاز» با هدف حمایت از دانشآموزان کمبضاعت، موجب حضور پرنشاطتر آنان در کلاسهای درس شده و به بهبود فرآیند آموزشی آنان کمک میکند.
در پایان این مراسم، فرماندار بوشهر از تدوین برنامههای متنوع در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ویژه کودکان مناطق روستایی خبر داد و بر استمرار چنین رویکردهایی در ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی جامعه تأکید کرد.
نظر شما