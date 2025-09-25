  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

آئین مهمانی لاله‌ها در بهشت رضا مشهد برگزار شد

آئین مهمانی لاله‌ها در بهشت رضا مشهد برگزار شد

مشهد- همزمان با هفته دفاع مقدس مراسم عطرافشانی و گلباران مزار شهدا در بهشت رضا مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مراسم عطرافشانی و گلباران مزار شهدا با حضور حجت الله شریعتمداری مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان رضوی، صدیقه خدیوی مدیرکل، رحیم زاده معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، سردار افراسیابی جانشین قرارگاه امنیتی شهید برونسی، سردار علی قاسمی مشاور فرمانده سپاه امام رضا (ع)، سردار منصوری مسئول ایثارگران سپاه، سرهنگ محمد طاهری فرمانده پلیس امنیت استان، صدیق نیلیان رئیس بنیاد منطقه سه مشهد و تنی چند از مسئولان و جمع کثیری از آحاد مردم برگزار شد.

همچنین محمد حسین میثمی پدر شهید «مرتضی میثمی» در این مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی توسط رسول میثمی برادر شهید «مرتضی میثمی» در گلزار شهدای بهشت رضا مشهد انجام شد.


کد خبر 6601663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها