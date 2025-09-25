به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مراسم عطرافشانی و گلباران مزار شهدا با حضور حجت الله شریعتمداری مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان رضوی، صدیقه خدیوی مدیرکل، رحیم زاده معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، سردار افراسیابی جانشین قرارگاه امنیتی شهید برونسی، سردار علی قاسمی مشاور فرمانده سپاه امام رضا (ع)، سردار منصوری مسئول ایثارگران سپاه، سرهنگ محمد طاهری فرمانده پلیس امنیت استان، صدیق نیلیان رئیس بنیاد منطقه سه مشهد و تنی چند از مسئولان و جمع کثیری از آحاد مردم برگزار شد.

همچنین محمد حسین میثمی پدر شهید «مرتضی میثمی» در این مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی توسط رسول میثمی برادر شهید «مرتضی میثمی» در گلزار شهدای بهشت رضا مشهد انجام شد.



